Hace no muchos días el mercado se maravillaba por el espectacular rebote que las ‘criptos’ protagonizaron en enero. Los inversores esperaban ansiosos el momento en el que el bitcoin rebasase los 24.000 dólares, pero los últimos datos macroeconómicos hicieron tambalearse a la criptomoneda reina. Con la vista puesta en que el dato de inflación de la semana que viene ofreciera tranquilidad, las ‘criptos’ recibieron durante la noche del jueves un inesperado golpe que las ha hecho colapsar: la sanción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) contra el ‘exchange’ Kraken.

La plataforma californiana ha llegado a un acuerdo con el regulador californiana para dejar de ofrecer servicios de ‘staking’ (apuesta) a sus clientes y ha accedido a pagar una multa de 30 millones de dólares en concepto de restitución, intereses de demora y sanciones civiles. La SEC ha acusado a Kraken de “no registrar la oferta y venta de su programa de apuestas de criptoactivos como servicio” desde 2019, que la Comisión ha calificado como venta de valores y, por tanto, están bajo su paraguas regulatorio.

“Kraken no solo ofreció a los inversores rendimientos exorbitantes sin ataduras a ninguna realidad económica, sino que también se reservó el derecho de no pagarles ningún rendimiento. Al mismo tiempo, no les proporcionó ninguna información, entre otras cosas, sobre su situación financiera y sobre si tenía siquiera los medios para pagar los rendimientos anunciados”, ha subrayado Gurbir S. Grewal, director de la división de cumplimiento normativo de la SEC.

Asimismo, la Comisión ha alegado que los usuarios de Kraken perdieron efectivamente el control de sus ‘tokens’ al ofrecerlos al programa de ‘staking’, lo que les supuso un riesgo adicional y “muy poca protección”. “La acción de hoy debería dejar claro al mercado que los proveedores de servicios de ‘staking’ deben registrarse y proporcionar información completa, justa y veraz y protección a los inversores”, ha indicado Gary Gensler, presidente de la SEC.

Cabe señalar que, recientemente, el consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, valoró los rumores de que el regulador estaría estudiando prohibir el ‘staking’ de ‘criptos’, lo que perjudicaría notablemente a su ‘exchange’ ya que ofrece este tipo de servicios. “Espero que no sea el caso. Sería un terrible camino para los Estados Unidos si eso sucede”, ha apuntado Armstrong. Cabe también recordar que se estima que 16 millones de ‘tokens’ de ETH podrían ser liberados en el mercado una vez se complete la actualización Shanghai el próximo marzo, lo que podría dar lugar a una fuerte presión vendedora, así como a un repunte del ‘staking del que Coinbase podría salir beneficiada.

