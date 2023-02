Según informa el medio ‘The Information’, Industrial Metaverse Core era la división con la que buscaba desarrollar el metaverso en entornos industriales. La compañía dirigida por Satya Nadella creó en octubre este equipo para trabajar con clientes de los sectores de la sanidad, los servicios financieros minoristas y la energía, entre otros, en la creación de interfaces de software que pudieran utilizarse para impulsar proyectos relacionados con el metaverso. En concreto, Microsoft pretendía crear interfaces para el funcionamiento de sistemas de control en centrales eléctricas y redes de robótica y transporte, entre otros, según destaca The Information.

La decisión de Microsoft es sorprendente, ya que la empresa fundada por Bill Gates ha mostrado su interés en repetidas ocasiones por esta tecnología incipiente. De hecho, la compañía de Redmond, que adquirió en 2017 la compañía AltspaceVR, lleva años trabajando en el dispositivo de realidad mixta HoloLens, a pesar de no tener indicios de que pueda tener éxito comercial. Asimismo, numerosos ejecutivos de la compañía han descrito la importancia del metaverso a medida que nos adentramos en un mundo cada vez más digital.

El propio Satya Nadella ha glosado las bondades del metaverso en numerosas ocasiones. Durante el último Foro Económico Mundial de Davos, el CEO de Microsoft destacó la tecnología como un punto de inflexión en las relaciones humanas. “Para mí, lo que más cambia las reglas del juego de esta tecnología en particular es la sensación de presencia que se tiene, incluso cuando se interactúa virtualmente. Creo que es absolutamente necesario utilizar esta tecnología de metaverso y estas experiencias inmersivas para unir al mundo y tener esa sensación de presencia comunitaria y colaboración”, explicó.

Asimismo, durante la conferencia Ignite de 2021, Nadella aplaudió los avances que podría traer consigo esta tecnología y recalcó “la necesidad de transformación digital nunca ha sido tan urgente”. “Fundamentalmente, estamos pasando de una era móvil y en la nube a una era de computación ubicua e inteligencia ambiental. Una era que experimentará más digitalización en los próximos diez años que en los últimos 40”, agregó.

