Así lo han señalado los desarrolladores de la blockchain, IOHK, que han señalado que la actualización, también denominada SECP, se probará inicialmente en un entorno de pruebas virtual que imita el rendimiento en el mundo real antes de que se publique en la red principal. El pasado19 de enero, Tim Harrison, vicepresidente de Comunidad y Ecosistema de la compañía, señaló que los preparativos para esta actualización habían estado en marcha durante algún tiempo en todo el ecosistema, con pruebas intensivas de integración en un entorno de vista previa desde noviembre de 2022.

Another reason to fall in love with #Cardano … St.Valentine’s day is just around the corner, and so is the Valentine (aka SECP) upgrade.💙

Se dice que la actualización aportará características criptográficas mejoradas a Cardano, al tiempo que mejora el desarrollo de aplicaciones de cadena cruzada en Plutus, la plataforma de contratos inteligentes de la cadena de bloques de Cardano. En concreto, Valentine introducirá “nuevas funciones integradas en Plutus para soportar firmas criptográficas ECDSA y Schnorr”, lo que “permitirá a los desarrolladores utilizar una gama más amplia de diseños de firma múltiple o umbral”.

Los puentes entre cadenas son aplicaciones de software que permiten realizar transacciones entre varias cadenas de bloques. Una función de este tipo en Cardano permitiría a los desarrolladores crear aplicaciones que conecten Cardano con otras blockchains, lo que a su vez daría acceso a los usuarios de otras blockchains para interactuar fácilmente con los servicios financieros ofrecidos por las dapps de Cardano.

Las dapps, a su vez, se basan en contratos inteligentes en lugar de intermediarios para ofrecer servicios financieros, como préstamos y préstamos, a los usuarios, que a menudo utilizan el ‘token’ de esa dapp o son recompensados en esos ‘tokens’.

Tentatively set to go live on mainnet on February 14, 2023 at 21:44:51 UTC, Valentine functionality is planned to be available on the pre-production environment on Saturday, February 11, 2023 at 00:00 UTC.