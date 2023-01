“China ha dado un gran paso hacia la regulación de las criptodivisas con la implementación de un impuesto sobre las criptotransacciones. El impuesto sobre las criptotransacciones es una clara indicación de que el Gobierno chino considera las criptodivisas como una forma legítima de riqueza y quiere garantizar su correcta tributación”, ha explicado Sun en su Twitter, al tiempo que ha señalado que espera que esta política fiscal “impulse la adopción de criptomonedas en el país, ya que proporciona un marco regulador claro para particulares y empresas”.

China 🇨🇳 has taken a big step towards cryptocurrency regulation with the implementation of a tax on crypto transactions. This signals the country's increasing embrace of cryptocurrencies.