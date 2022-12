“Como dije la semana pasada, esta investigación está en curso y avanza muy rápidamente. No será el último anuncio que haremos”, ha indicado el fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Damian Williams, quien ha sido el encargado de dar la noticia. Asimismo, Williams también señaló que “es el momento” de dar pasos hacia adelante en la investigación: “Nos estamos moviendo rápido y nuestra paciencia no es eterna”.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz