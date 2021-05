A pesar de las subidas de las últimas sesiones/semanas todo sigue exactamente igual en los títulos de la operadora. Simplemente parece que quiere intentarlo de nuevo con el hueco bajista de los 4,63 euros. Y luego ya iremos viendo lo que nos dice el precio.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 3.65 S2 3.50 R1 4.63 R2 5.40 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No nos engañemos, tenemos a Telefónica acariciando los máximos anuales (4,1380) pero en realidad todo sigue exactamente igual. Simplemente y a diferencia de otros momentos de mercado parece que el valor ha puesto rumbo a la importante resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de marzo del que tantas y tantas veces hemos hablado. Los 4,63 euros en números redondos. Lo importante no es tanto llegar hasta ahí como el hecho de cerrarlo. Es decir, la señal de fortaleza en el valor llegará solo cuando cierre un viernes por encima de los 4,63 euros. Mientras no lo consiga no habrá ningún cambio en cuanto a la narrativa actual, que es la misma que la de los últimos meses. Y si lo cierre el siguiente gran objetivo está en la directriz bajista principal, ahora en el entorno de los 5,40 euros.