El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha detectado más de 2.200 positivos entre los asistentes de los tres grandes festivales de música, Vida, Canet Rock y Cruïlla, que se han hecho este verano. Aunque la organización ha hecho pruebas de antígenos al público, ha habido un total de 842 positivos en Covid-19, según recoge 'RAC1'.

La secretaria de Salud Pública catalana, Carmen Cabezas, ha alertado así de la sensación de falsa seguridad que puede generar esta prueba: "cuando llevas unas horas puede que te relajes pensando que tienes una TAC negativo y no pasa nada. Esto no quiere decir que no puedas contagiar".

LA VACUNACIÓN EVITA MÁS DE 64.000 CONTAGIOS

La vacunación contra el Covid ha evitado más de 64.000 contagios. De no haber vacunas, habría 6.000 personas ingresadas en planta frente a los 2.000 que hay actualmente. Mientras que los cuidados intensivos superarían los 1.300 pacientes críticos.

Las muertes por Covid se han reducido hasta casi 10 veces, la secretaría de Salud afirma que "la vacunación ha evitado 2.923 muertes. Antes hemos hablado de 28 muertos entre ayer y hoy. Pues ahora estaríamos hablando de 213, casi 8 o 9 veces más "