Enagás ha obtenido un beneficio neto de 215 millones de euros de enero a junio, lo que supone un 1% más que en el mismo período que el año anterior. Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, el mismo día en que se ha conocido que Amancio Ortega ha entrado en el negocio de renovables de la compañía a través de Pontegadea, el vehículo inversor del fundador de Inditex, que se ha hecho con un 5% del capital de Enagás Renovable.

Según ha explicado Enagás, esas son las ganancias cosechadas si se tienen en cuenta diversos acontecimientos conocidos con posterioridad al cierre del semestre. En concreto, se refiere a la entrada del Fondo Hy24, a través de Clean H2 Infra Fund, en el capital de Enagás Renovable como socio financiero, con una participación inicial del 30%, una operación que "generará una plusvalía neta de 50,4 millones de euros".

Y también a la venta de la participación del 45,4% de GNL Quintero, una operación que supone una entrada de caja bruta de 639 millones de euros y que generará unas plusvalías netas de 135 millones. Sin tener en cuenta estas operaciones, y ante el deterioro en el segundo trimestre en la sociedad participada Tallgrass Energy por importe de 133,8 millones de euros, el beneficio después de impuestos es de 30,2 millones de euros de enero a junio. Sin ese efecto recurrente sería, no obstante, de 164 millones de euros.

En cualquier caso, Enagás afirma que el beneficio obtenido en el periodo "está en línea para alcanzar el objetivo anual de beneficio después de impuestos comunicado por la compañía en su Plan Estratégico 2022-2030", situado en una horquilla de entre 380 y 390 millones de euros.

Por su parte, los ingresos del periodo se han situado en los 478,2 millones de euros, un 0,5% menos que los cosechados en el mismo semestre del año anterior, cuando logró 480,6 millones. El Ebitda entre enero y junio ha sido de 392 millones, también por debajo de la cifra obtenida en los seis primeros meses de 2021. En concreto, es un 13,1% inferior, ya que hace un año logró 451,3 millones de euros de Ebitda.

En lo que respecta a la deuda neta, al finalizar el primer semestre de 2022 ascendía a 4.099 millones de euros, con un coste financiero de la deuda de 1,6%, mejorando el 1,8% del primer semestre de 2021, ha explicado la compañía.

Enagás destaca que la demanda de gas natural y las exportaciones a través de las interconexiones "se han incrementado en un +10,1%" entre enero y junio. "La demanda de gas natural para generación eléctrica ha aumentado un +73,4%, registrando desde el mes de junio tres récords consecutivos", ha remarcado. Asimismo, ha explicado que las exportaciones a Europa a través de las interconexiones con Francia "han aumentado 12,2 TWh, debido a la situación energética europea actual" provocada por la guerra de Ucrania, "lo que pone de manifiesto la importancia de las interconexiones internacionales en este contexto".

Los expertos de Renta 4 reconocen que estas cifras están "ligeramente por debajo de nuestras expectativas", aunque no ven problema en que Enagás pueda alcanzar los objetivos a final de año. Por eso reiteran su recomendación de 'mantener', aunque ponen en revisión el precio objetivo que otorgan a los títulos de la compañía (19,21 euros).

Por su parte, los estrategas de Banco Sabadell apuntan que los resultados son "ligeramente mejores de lo esperado por nosotros y el consenso", por lo que esperan que Enagás cumpla con su guidance para este año y que estas cifras tengan una acogida positiva en el mercado. "En lo que llevamos de año el valor lleva -2,1% en absoluto (+2,7% vs IBEX y -5,6% vs Redeia) siendo durante el último mes cuando peor comportamiento ha tenido -4% vs IBEX y -11% vs Redeia por las dudas del Plan Estratégico 2022-30", comentan. Su consejo para los títulos es 'vender', y el precio objetivo que le otorgan, de 20,13 euros.