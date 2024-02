Sharecast / Sabine Felidae via Pixabay

Deutsche Bank ganó un 28% menos en el cuarto trimestre del año 2023, hasta 1.429 millones de euros, según ha informado este jueves la entidad mediante un comunicado.

En el conjunto del año, el beneficio neto ascendió a 4.892 millones, lo que representa una caída del 14% frente a los 5.659 millones de 2022.

Los ingresos del banco aumentaron un 5% en el trimestre, hasta 6.658 millones, mientras que, en el conjunto de 2023, ascendieron a 28.879 millones, un 6% más.

El banco alemán ha comunicado que planea aumentar tanto las recompras de acciones como los dividendos en al menos un 50% interanual en 2024. En este sentido, ha recibido la aprobación supervisora para una nueva recompra de acciones de 675 millones de euros que tiene como objetivo completar en la primera mitad de 2024, mientras que en 2023 ha completado 450 millones en recompras de acciones.

Deutsche Bank ha añadido que planea recomendar dividendos con cargo a 2023 de 900 millones de euros, o 0,45 euros por acción, frente a 0,30 euros por acción de 2022, en su Junta General Anual en mayo de este año.

"Después de haber elevado su perspectiva de capital 3.000 millones en octubre de 2023, el banco está bien posicionado para superar su objetivo de distribución de capital de 8.000 millones en relación con los años financieros 2021-25, pagados en 2022-26. El banco publicó hoy una orientación actualizada para un dividendo propuesto de 1,00 por acción para el ejercicio fiscal 2025, sujeto al cumplimiento de objetivos financieros y a una ratio de pago del 50%", ha detallado en el comunicado.

El director financiero de la entidad, James von Moltke, ha comentado que se ha alcanzado un punto de inflexión en dimensiones clave. "Hemos logrado crecimiento y fortaleza de capital mientras absorbíamos los impactos de inversiones continuas y requisitos de capital regulatorio aumentados. Mirando hacia adelante, con esos impactos cada vez más atrás, estamos bien posicionados para acelerar nuestro progreso hacia nuestros objetivos para 2025".

Volviendo a los resultados de 2023, los gastos no relacionados con intereses fueron de 21.700 millones, un aumento del 6%, con un crecimiento impulsado principalmente por los costes no operativos de 1.100 millones, frente a 474 millones en 2022. Los costes ajustados, que excluyen estos elementos no operativos, aumentaron un 3% hasta los 20.600 millones, ya que los ahorros derivados de medidas de eficiencia compensaron parcialmente los costes relacionados con inversiones. El ratio de costes sobre ingresos fue del 75% en 2023, estable en comparación con 2022, ha dicho el banco.

La ratio de capital CET1 fue del 13,7% al finalizar 2023, frente al 13,4% al finalizar 2022. La generación orgánica de capital compensó más que suficientemente los impactos combinados de dividendos, recompras de acciones, inflación regulatoria y crecimiento del negocio durante el año, ha explicado la entidad. Las medidas de eficiencia de capital, que forman parte de la ejecución acelerada de la estrategia 'Global Hausbank' de Deutsche Bank, proporcionaron reducciones de los activos ponderados por riesgo de 13.000 millones durante 2023.