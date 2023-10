Los resultados de Chevron no han convencido a los inversores. La petrolera estadounidense ha anunciado que el beneficio en el tercer trimestre de 2023 se ha reducido un 31% hasta los 6.526 millones de dólares frente a los 11.231 millones conseguidos un año atrás. En lo que va de año, la compañía ha ganado 10.000 millones menos y cifra su beneficio en los primeros nueve meses de 2023 en 19.110 millones de dólares. Sus títulos caen un 6% en la sesión de este viernes.

La empresa señala que esta disminución del beneficio se ha debido "principalmente a la menor realización de las actividades de exploración y producción y a los menores márgenes de las ventas de productos refinados".

Por el lado de los ingresos, la petrolera californiana ha informado que los ingresos en el período se redujeron hasta los 54.080 millones de dólares, lo que representa un descenso del 18% respecto a los 66.644 millones facturados un año atrás. En el conjunto del año, las ventas de Chevron han caído desde los 189.779 millones de dólares hasta 153.769 a cierre del tercer trimestre.

Las cifras no han contentado a los analistas, que esperaban un beneficio por acción de 3,7 dólares frente al BPA de 3,05 dólares que ha firmado la compañía. No obstante, los ingresos sí han cumplido las expectativas del consenso, ya que esperaban que los ingresos de explotación se situaran en los 51.400 millones cuando finalmente han ascendido hasta los 51.900 millones. No obstante, este dato ha menguado sustancialmente desde los 63.500 millones del año pasado debido a la bajada de los precios de las materias primas.

Chevron también ha destacado que la producción mundial neta equivalente de petróleo aumentó un 4% respecto al trimestre anterior, debido principalmente a la adquisición de PDC Energy y que, a su vez, las inversiones las inversiones en el tercer trimestre de 2023 aumentaron más del 50% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, explican, incluye aproximadamente 400 millones de dólares de gasto inorgánico debido en gran parte a la adquisición de una participación mayoritaria en ACES Delta, pero excluye la adquisición de PDC.

Por otro lado, la compañía ha indicado que el flujo de caja neto alcanzó los 5.000 millones de dólares, menos de la mitad de los 12.300 millones registrados a cierre de septiembre de 2022. Por otro lado, la firma ha subrayado que la ratio de deuda neta se redujo hasta el 11,1% desde el 12% del trimestre anterior y el 13% de hace un año.

Asimismo, la petrolera ha indicado que las distribuciones a los accionistas ascendieron a 6.200 millones de dólares durante el trimestre, incluidos dividendos por valor de 2.900 millones y recompras de acciones por valor de 3.400 millones. "Las recompras de acciones fueron inferiores a las del trimestre anterior debido a las restricciones relacionadas con la adquisición de PDC", añaden.

Mike Wirth, presidente y CEO de la compañía, ha destacado que el rendimiento sobre capital empleado (RoCE) de la empresa ha sido superior al 12% durante 9 trimestre consecutivos y que el capital devuelto a los accionistas ascendió a 20.000 millones en lo que va de 2023, un 27% más que el récord del año pasado. "Chevron está obteniendo unos sólidos resultados financieros al tiempo que invierte en el crecimiento rentable de nuestras actividades tradicionales y de nuevas energías para generar un valor superior para los accionistas", ha recalcado.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Chevron declaró un dividendo trimestral de 1,51 dólares por acción, pagadero el 11 de diciembre de 2023, a todos los titulares de acciones ordinarias que figuren en los registros de transferencias de la sociedad al cierre de las operaciones del 17 de noviembre de 2023.

Además de la adquisición de PDC y ACES, la compañía destaca otros hitos que se produjeron en el período como el acuerdo definitivo para adquirir Hess Corporation, del cual esperan que "reforzará los resultados a largo plazo de Chevron al incorporar activos y personal de categoría mundial".

La petrolera anunció el pasado lunes el acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Hess en una operación de intercambio de acciones valorada en 53.000 millones de dólares, o 171 dólares por acción, según el precio de cierre de Chevron el 20 de octubre de 2023. La operación se anunció días después de que Exxon Mobil acordara comprar Pioneer Natural Resources también mediante un intercambio de acciones valorado en 59.500 millones de dólares.