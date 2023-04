El fabricante estadounidense de aeronaves Boeing ha reducido sus pérdidas en un 65% en los tres primeros meses de 2023, las cuales han sido de 425 millones de dólares frente a los 1.242 millones de dólares perdidos entre enero y marzo del año pasado.

“Hemos tenido un primer trimestre sólido y estamos centrados en la estabilidad de nuestros clientes”, ha señalado Dave Calhoun, presidente y consejero delegado de la compañía. El directivo ha destacado que Boeing está superando “las recientes interrupciones de la cadena de suministro, pero seguimos confiando en los objetivos que nos hemos fijado para este año, así como a más largo plazo”.

“La demanda es fuerte en todos nuestros mercados clave y estamos aumentando las inversiones para avanzar en nuestros programas de desarrollo e innovar capacidades estratégicas para nuestros clientes y para nuestro futuro”, ha añadido.

Los ingresos de la compañía han aumentado un 28% con respecto al primer trimestre de 2022, alcanzado los 17.921 millones de dólares frente a los 13.991 millones conseguidos en el mismo período del año anterior. Asimismo, el flujo de caja operativo se ha reducido hasta los -318 millones de dólares desde los -3.216 millones de dólares reportados hace un año, lo que refleja un aumento de las entregas comerciales y un calendario de recepción “favorable”.

Por su parte, la deuda total de la compañía se ha reducido ligeramente hasta los 55.400 millones de dólares. En el cuarto trimestre de 2022, esta magnitud se situaba en los 57.000 millones de dólares.

Asimismo, la compañía ha reafirmado sus perspectivas de entregar entre 400 y 450 aviones 747 este año, al tiempo que ha reconocido que las entregas y la producción a corto plazo se verán afectadas por un “proceso de fabricación no estándar” en dos accesorios de la sección de popa del fuselaje. No obstante, la compañía ha recalcado que no se trata de un problema inmediato de seguridad de vuelo y la flota en servicio puede seguir operando con seguridad.

Por otro lado, la compañía está produciendo hasta 3 Boeing 787 de forma mensual y aspira a aumentar la producción a 5 mensuales a finales de año y hasta 10 al mes en el período 2025-2026.