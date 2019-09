El Ibex sube ligeramente y recupera los 9.000 puntos en la semana del BCE

Los mercados ignoran los débiles datos de comercio de China

Las bolsas afrontan una semana de alto voltaje en la que los inversores seguirán escuchando el runrún de la guerra comercial, del Brexit y de la desaceleración global mientras esperan a Mario Draghi. El jueves se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y se espera que, tras la penúltima reunión de su mandato, el presidente del banco central anuncie un nuevo paquete de estímulos sin precedentes. Este lunes, el Ibex 35 ha subido moderadamente (+0,23%. 9.010,60 puntos) y ha ampliado el rebote del 2% de la semana pasada.

Dentro del Ibex, han destacado las alzas en Sabadell (+4,36%), Meliá (+3,48%) y CaixaBank (+3,28%) y los recortes en IAG (-1,25%) en plena huelga de su filial British Airways. Jornada bajista también para Cellnex (-3,72%), Grifols (-2,18%) e Iberdrola (-2,1%).

En el Mercado Continuo, la sociedad de inversión inmobiliaria Lar se ha disparado un 10% ante una posible opa del fondo surafricano Vukile, propietario a su vez de la socimi Castellana Properties. Por su parte, Bankia (+2,92%) ha avanzado en una nueva jornada del juicio por la salida a Bolsa de la entidad, con la presentación de las conclusiones finales por parte de las acusaciones.

En otros mercados, el euro se precia un 0,17%, hasta 1,1046 dólares. Por su parte, la libra se aprecia un 0,6%, hasta 1,2354 dólares. Además, el petróleo Brent sube un 1,7%, hasta 62,62 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años repunta hasta el 0,23%, mientras la prima de riesgo española baja a 80 puntos.

A VUELTAS CON EL BREXIT

En la escena geopolítica, el curso de los acontecimientos del divorcio entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido sigue dando titulares en este inicio de la segunda semana de septiembre.

Se espera que el Parlamento vote y rechace una nueva moción presentada por el primer ministro, Boris Johnson, para un adelanto electoral. Por otra parte, la prensa británica recoge que el 'premier' está preparando un plan para evitar de forma legal que se produzca una nueva prórroga del Brexit, después de que el viernes la Cámara de los Lores aprobase la extensión.

Asimismo, el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) ha preparado a sus bancos para cualquier impacto que puedan sufrir tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, según ha dicho Alex Brazier, director de estabilidad financiera de este banco al diario 'The Times'. "El sistema financiero no se derrumbará una vez que salgamos de la UE", ha señalado Brazier a este periódico, añadiendo que el inminente cambio de Gobierno en el BoE no afectará al banco central. Este lunes se ha conocido que el PIB de Reino Unido avanzó un 0,3% en julio.

DEBILIDAD ECONÓMICA EN CHINA

La actualidad también pasa por los datos de comercio presentados por China. Las exportaciones del gigante asiático cayeron inesperadamente en agosto cuando los envíos a los Estados Unidos se desaceleraron bruscamente un 16%. Según los expertos, es el síntoma que señala una mayor debilidad en la segunda economía más grande del mundo y subraya la necesidad apremiante de más estímulos a medida que la guerra comercial entre China y EEUU se intensifica.

Las ventas internacionales del pasado mes cayeron un 1% respecto al año anterior, el mayor recorte desde junio, cuando se dejaron un 1,3%, según mostraron los datos de aduanas. Los analistas esperaban un aumento del 2,0% en una encuesta de Reuters después del incremento del 3,3% de julio.

Se espera que Beijing anuncie más medidas de apoyo en las próximas semanas para evitar el riesgo de una desaceleración económica más aguda a medida que EEUU aumenta la presión comercial, incluidos los primeros recortes en algunas tasas clave de préstamos en cuatro años. El viernes, el banco central redujo los requisitos de reservas de los bancos por séptima vez desde principios de 2018 para liberar más fondos para préstamos.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"Tercera sesión consecutiva en la que nuestro Ibex lucha con la zona de los 9.000 puntos como cifra redonda y psicológica, porque en realidad no se trata de una resistencia real. Aunque de seguir así terminará siéndolo. Lo que se observa claramente, y que ya comentamos la semana pasada en numerosas ocasiones, es la pérdida de inercia, de 'momentum' en nuestro selectivo (también en Europa, aunque se hace algo más evidente en el Ibex)", señala José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Pero, por otro lado, es normal después de un rebote cercano al 8% desde los mínimos de agosto. La sobrecompra diaria arroja lecturas extremas, no así las semanales. Lo que quiere decir que en condiciones normales debería asistir a una corrección/ajuste de las alzas previas antes de intentar alcanzar cotas más altas", añade este experto.

"Otra cosa muy distinta es Wall Street, donde el S&P 500 cotiza en este momento a solo un 1,5% de los máximos históricos (3.027,98). En cualquier caso, la clave de nuestro mercado sigue estando en los bancos. Solo seguiremos rebotando si ellos lo hacen y lo hacen porque el índice bancario europeo, el EURO STOXX Banks, lo está haciendo con máxima precisión desde los mínimos del Brexit, los mínimos de hace tres años", concluye Rodríguez.