Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal (Fed), espera que los tipos de interés suban considerablemente en los próximos meses. En concreto, cree que los datos actuales de la inflación y la fortaleza de la economía justificarían varias subidas de medio punto este año, algo nada habitual, dado que la Fed normalmente plantea incrementos de 25 puntos básicos.

En una entrevista en la 'CNBC', Waller ha defendido que para controlar la inflación, que ha escalado hasta el 7,9%, máximos de los últimos 40 años, va a ser necesario subir los tipos de interés a un ritmo más rápido de lo normal. Esto significa que la Fed probablemente subirá los tipos a corto plazo en medio punto porcentual, o 50 puntos básicos, en su reunión de mayo, y posiblemente siga con movimientos similares en los próximos meses, ha apuntado el miembro del consejo de la Reserva Federal.

"Creo que los datos han llegado exactamente para apoyar ese paso de acción política si el comité decide hacerlo, y nos da la base para hacerlo", ha explicado Waller. "Prefiero un enfoque de carga frontal, por lo que una subida de 50 puntos básicos en mayo sería coherente con eso, y posiblemente más en junio y julio", ha remarcado.

Los mercados ya han descontado casi por completo ese nivel de aumento en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del próximo mes, así como en la siguiente sesión de junio, según los datos de CME Group, que siguen los movimientos del mercado de futuros de fondos federales. Los precios para julio también se inclinan en esa dirección, con una probabilidad del 56,5% de otra subida de 50 puntos básicos, recoge 'CNBC'.

Por lo tanto, si la Fed se vuelve más agresiva, como adelanta Waller, no será una sorpresa. De hecho, el miembro del comité cree que el banco central puede llevar a cabo una política más estricta ahora porque la economía es lo suficientemente fuerte como para apoyar las tasas más altas. Y es que la Reserva Federal quiere subir los tipos para contener la inflación.

"Creo que vamos a hacer frente a la inflación. Hemos trazado nuestros planes", ha remarcado Waller, que ha dicho que "estamos en una posición en la que la economía es fuerte, así que es un buen momento para realizar acciones agresivas porque la economía puede soportarlo".

Aunque cabe recordar que en el seno del FOMC hay cierto desacuerdo sobre el grado de agresividad que conviene aplicar en la batalla contra la inflación. En marzo los que estaban a favor de una subida de un cuarto de punto tenían una pequeña mayoría sobre los que querían doblar esa cifra.

Waller ha dicho que confía en que la inflación empiece a bajar, a pesar de que los poderes de la Fed son limitados para controlar el retraso de las cadenas de suministro, muy tocadas por la guerra de Ucrania. "Todo lo que podemos hacer es bajar la demanda de estos productos y quitar algo de presión a los precios que la gente tiene que pagar por estos productos", ha indicado Waller. "No podemos producir más trigo, no podemos producir más semiconductores, pero podemos afectar a la demanda de estos productos de forma que se ejerza una presión a la baja y se quite algo de presión a la inflación".