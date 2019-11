Suaves compras en Wall Street a la espera del discurso de Donald Trump

El presidente de EEUU comparecerá en el Club Económico de Nueva York

Wall Street registra ganancias muy moderadas del 0,1% a la espera de Donald Trump. El presidente de EEUU dará una comparecencia en el Club Económico de Nueva York a las 18 (hora española) y todas las miradas estarán puestas en sus palabras sobre la actual situación comercial respecto a China y Europa. La Bolsa de Nueva York cotiza en máximos históricos.

Lo último que se sabe de Trump es que el pasado viernes volvió a echar un jarro de agua fría sobre el ánimo inversor. El presidente recalcó que aún no se había firmado el levantamiento de aranceles entre las dos mayores economías del mundo del que ya presumía el gigante asiático.

"Trump podría estar interesado en realizar avances en materia comercial con el fin de compensar el potencial impacto negativo del inicio de las declaraciones por el 'impeachment', y con la opinión pública a favor de este proceso contra el presidente americano", señalan los expertos de Renta 4.

Los medios americanos anticipan que Trump retrasará otros seis meses la posible imposición de aranceles del 25% a los fabricantes de automóviles europeos.

El presidente centrará la atención del mercado este martes, pero este miércoles también habrá varias referencias destacadas en EEUU. Por ejemplo, se publicarán los datos de inflación. El consenso espera que el IPC general se mantenga en el 1,7% y que el IPC subyacente, que excluye la alimentación y la energía, se mantenga en el 2,4%.

Esa misma jornada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá ante el Congreso para hablar sobre la evolución económica. Aunque los expertos de RBC comentan que la Fed dejó claro en su última reunión que se tomará una pausa a la hora de bajar los tipos de interés después de tres recortes consecutivos, el discurso del banquero central y sus respuestas a las preguntas de los congresistas serán relevantes para el mercado.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza muy cerca de sus máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas repunta un 0,7%, hasta 57,30 dólares, a la espera de novedades sobre la guerra comercial entre China y EEUU. Además, el euro se aprecia un 0,12%, hasta 1,1020 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años sube hasta el 1,93% y la del bono a 2 años avanza hasta el 1,67%.