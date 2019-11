Wall Street marca récords por la mínima tras el discurso de Donald Trump

El presidente de EEUU ha intervenido en el Club Económico de Nueva York

Wall Street ha registrado ganancias muy moderadas (Dow Jones: 0%; S&P 500: +0,16%; Nasdaq: +0,26%) tras el discurso de Donald Trump. El presidente de EEUU ha hablado en el Club Económico de Nueva York pero no ha concretado avances en las negociaciones comerciales con China. El S&P 500 ha marcado un nuevo máximo histórico en cierres de 3.091 puntos y acumula una ganancia anual del 23,5%. Aunque en los últimos doce meses la subida es menor, del 13,6%, debido a la gran corrección del 20% que sufrió precisamente en los dos últimos meses de 2018.

El presidente ha reiterado sus ataques contra la Reserva Federal (Fed) por haber subido los tipos de interés durante ocho ocasiones consecutivas durante su mandato. "Han subido los intereses mucho y muy rápido y los están bajando muy lentamente", ha señalado, en referencia a los tres últimos recortes consecutivos efectuados por el banco central.

También ha comentado que Wall Street ha marcado máximos históricos durante su mandato y ha recordado que si la política monetaria de la Fed apoyase la economía como él quisiera, "la Bolsa hubiera subido otro 25%".

No es la primera vez que Trump ataca abiertamente al organismo monetario por sus medidas monetarias, una postura que ha sido muy criticada por los últimos presidentes de la Fed, porque socavan la independencia de la institución.

Los medios americanos anticipaban que Trump anunciara un retraso de otros seis meses la imposición de aranceles del 25% a los fabricantes de automóviles europeos, pero no ha comentado nada sobre este asunto.

Sobre la Unión Europea, ha señalado que "tiene muchas barreras y en ciertos aspectos es peor que China". También ha acusado al gigante asiático de "devaluar su divisa", aunque ha señalado que "un acuerdo está muy cerca, pero solo lo aceptaremos si es bueno para EEUU". Al mismo tiempo, ha acusado a Pekín de "engañar" a los anteriores presidentes en sus relaciones comerciales.

INFLACIÓN Y JEROME POWELL

El presidente ha centrado la atención del mercado este martes, pero este miércoles también habrá varias referencias destacadas en EEUU. Por ejemplo, se publicarán los datos de inflación. El consenso espera que el IPC general se mantenga en el 1,7% y que el IPC subyacente, que excluye la alimentación y la energía, se mantenga en el 2,4%.

Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá ante el Congreso para hablar sobre la evolución económica. Aunque los expertos de RBC comentan que la Fed dejó claro en su última reunión que se tomará una pausa a la hora de bajar los tipos de interés después de tres recortes consecutivos, el discurso del banquero central y sus respuestas a las preguntas de los congresistas serán relevantes para el mercado.

HABRÁ RALLY DE NAVIDAD

JPMorgan (JPM) y Morgan Stanley (MS), dos de los principales bancos de inversión del mundo, son optimistas con el comportamiento de la renta variable mundial hasta final de año. Pese a que discrepan sobre el rumbo de las bolsas a partir del próximo año (JPM es más positivo y MS más cauteloso), ambas entidades prevén un 'rally de Navidad' para los mercados.

La previsión de JPM de mayores ganancias en las bolsas se basa en que la rotación hacia acciones de Valor "todavía tiene piernas", por lo que los inversores "no podrán ignorarla y, en consecuencia, tendrán que participar".

Desde MS, también esperan un rally de Navidad, pero son más cautos. "Seguimos siendo defensivos, ya que esperamos presión sobre los resultados empresariales, pero reconocemos los vientos de cola de la liquidez y la dinámica de fin de año", señalan. "Desde principios de septiembre, el foco principal de los inversores y nuestro trabajo sigue siendo qué poseer y no cuánto", añaden.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza muy cerca de sus máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,1%, hasta 56,82 dólares, a la espera de novedades sobre la guerra comercial entre China y EEUU. Además, el euro se deprecia un 0,21%, hasta 1,1010 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años sube hasta el 1,93% y la del bono a 2 años avanza hasta el 1,67%.