Trump insiste en que los "imbéciles" de la Fed deberían bajar los tipos a cero

El mandatario considera que Estados Unidos "debe pagar siempre la tarifa más baja", algo que no se está cumpliendo por la "ingenuidad" del presidente de la Fed, Jeremy Powell. En su opinión, la política monetaria del banco central más importante del mundo ha provocado la desaceleración de la economía del país.

También ha sugerido que, una vez se bajen los tipos, Estados Unidos debería "comenzar a refinanciar su deuda", que asciende a 22.500 billones de dólares. Este déficit ha aumentado un 13% bajo la Administración Trump, que en 2017 llevó al Congreso un recorte de impuestos.

La refinanciación "no es viable y podría ser un problema importante para los inversores, los mercados financieros y, en última instancia, la economía", ha explicado a CNBC el analista jefe de Moody's Analytics, Mark Zandi. "Esto no es una hipoteca, esta es la deuda del Tesoro de los Estados Unidos", ha añadido.

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet.....

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”