Trump: "No tenemos un problema de aranceles, la Fed es nuestro problema"

El presidente americano vuelve a atacar la independencia del banco central

"No tenemos un problema con los aranceles, tenemos un problema con la Fed. No tienen ni idea". Así de directo ha sido el nuevo ataque que ha lanzado Donald Trump contra la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más poderoso del mundo.

En su cuenta de Twitter, el presidente americano ha vuelto a cargar contra el organismo monetario dirigido por Jerome Powell por no bajar los tipos de interés hasta cerca del 0%, como a él le gustaría.

"El euro está cayendo frente al dólar 'como loco', dándoles una gran ventaja de exportación y fabricación ... ¡y la Fed NO HACE NADA! Nuestro dólar es ahora el más fuerte de la historia. Suena bien, ¿no? Excepto para aquellos (fabricantes) que fabrican productos para la venta fuera de EEUU", ha señalado Trump.

The Euro is dropping against the Dollar “like crazy,” giving them a big export and manufacturing advantage...and the Fed does NOTHING! Our Dollar is now the strongest in history. Sounds good, doesn’t it? Except to those (manufacturers) that make product for sale outside the U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

Posteriormente, ha añadido que "no tenemos un problema de tarifas (estamos jugando con jugadores malos e injustos), tenemos un problema con la Fed. ¡No tienen ni idea!"

....We don’t have a Tariff problem (we are reigning in bad and/or unfair players), we have a Fed problem. They don’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

Por último, Trump ha dicho que "si la Fed recortara (los tipos), tendríamos una de las mayores subidas del mercado de valores en mucho tiempo. Las compañías mal administradas y débiles culpan inteligentemente a estos pequeños aranceles en lugar de a sí mismos por una mala gestión ... ¿y quién puede realmente culparlos por hacerlo? Excusas!"