Wall Street anticipa un rebote moderado tras cerrar el martes con signo mixto, en una jornada con caídas cercanas al 2% para el Nasdaq. Los fabricantes de chips cayeron y Apple y Amazon bajaron con fuerza por las renovadas tensiones geopolíticas entre China y Taiwán y el desliz de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien reconoció que "puede ser que los tipos de interés tengan que subir algo para asegurarse de que nuestra economía no se sobrecaliente".

"Yellen dijo después que un aumento en las tasas de interés no era algo que estuviera prediciendo o anticipando y que la inflación no era un problema, pero el daño ya estaba hecho", asegura Jeffrey Halley, analista de Oanda.

En la escena económica, se publicarán varios datos muy relevantes. Para el dato de empleo de la consultora ADP, el consenso anticipa la creación de 810.000 puestos de trabajo, una referencia destacada para el Informe de Empleo de abril que publicará el Gobierno el viernes (se anticipa la creación de casi 1 millón de empleos).

Además, durante la jornada también se publicará el ISM del sector servicios de abril, uno de los indicadores de actividad más importantes, ya que el consumo supone dos tercios del PIB americano. Se espera un repunte hasta 64,3 desde 63,7.

¿SELL IN MAY AND GO AWAY?

A nivel estratégico, los analistas se muestran cautos ante el comienzo del mes de mayo y la posibilidad de que se cumpla la famosa pauta estacional del 'Sell in May and go away' (vender en mayo y no volver hasta octubre a las bolsas).

Esa cautela viene dada por el momento en el que se encuentran los índices, que acumulan en el año una "rentabilidad espectacular", por lo que es "muy probable que se produzca una consolidación del mercado después de una racha tan fuerte".

Así lo creen Alexander Dominicus, gestor de Mainfirst, o François Rimeu, estratega senior de La François AM, quien contesta con un "sí, sin duda", a la pregunta de si podría verse una corrección en mayo.

Berjamin Melman, gestor de Edmond de Rothschild, reconoce que el riesgo de una vuelta de la volatilidad este mes "es mayor de lo habitual" precisamente por el fuerte posicionamiento actual en renta variable.

Por análisis técnico, "no tendremos la más mínima señal de debilidad hasta que no tengamos un cierre semanal por debajo del mínimo de la vela semanal previa. Y mientras tanto, no hay de qué preocuparse. Como primera gran zona de soporte del S&P 500, tenemos el rango de los 3.950-3.980 puntos; y por arriba no tenemos nada", señala JM. Rodríguez, analista de Bolsamanía.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 1,2%, hasta 66,50 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,16% y se cambia a 1,1996 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años sube hasta el 1,60% y la onza de oro baja un 0,1%, hasta 1.776 dólares. Por último, el bitcoin sube un 1%, hasta 55.288 dólares.