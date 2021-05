La firma de inversiones, Cascade Investment LLC, controlada por Bill Gates, ha transferido esta semana a Melinda Gates acciones por valor de 1.800 millones. El movimiento se produce en pleno proceso de divorcio entre ambos magnates.

Según informa The Wall Street Journal, Melinda Gates ha recibido más de 14 millones de acciones de Canadian National Railway Co. y más de 2,9 millones de acciones de AutoNation Inc.

Ambas compañías se están comportante de manera opuesta en el parqué. La primera avanza a estas horas del miércoles cerca de un 1,3% hasta los 110 dólares, mientras que la segunda se están dejando algo más de un 1% y sus títulos valen 104 dólares.