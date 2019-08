Wall Street rebota tras el optimismo de Trump sobre la guerra comercial

Washington y Pekín intentan rebajar las tensiones comerciales del pasado viernes

Wall Street registra un rebote del 1% tras las caídas superiores al 2% del pasado viernes. Los índices estadounidenses recuperan terreno después de que Donald Trump haya anunciado que China y EEUU "vuelven a la mesa" de negociación tras una tensa conversación telefónica entre Pekín y Washington que tuvo lugar este domingo. Los valores más expuestos a China, como Disney (+2%), Nike (+1,7%), y Apple (+1,6%), han liderado los avances en el Dow Jones.

"China llamó este domingo para volver a la mesa de negociación, así que algo querrán", ha reconocido Trump. "Han sido heridos muy duramente por lo que entienden que esto es lo correcto y tengo gran respeto por su decisión. Es algo muy positivo para todo el mundo", ha apostillado el presidente de EEUU.

No obstante, el editor de Global Times, el periódico oficial del Partido Comunista de China, ha anunciado en su cuenta de Twitter que los principales negociadores de EEUU y China no han mantenido conversaciones. "Según lo que sé, las dos partes han mantenido contacto a nivel técnico, pero no al nivel que Trump sugirió. China no cambió su posición y no cederá ante la presión estadounidense",

Esta relajación de las tensiones tuvo lugar después de que Trump volviera a acudir a Twitter para caldear la guerra comercial. El dirigente volvió a asegurar que China "lleva tiempo beneficiándose de nosotros y, como presidente, no puedo permitir que siga ocurriendo".

"La volatilidad reciente va a continuar a corto plazo hasta que tengan lugar nuevos avances en las negociaciones", reconocen los expertos de BTIG. "El problema que afrontan las bolsas no es la restrictiva política monetaria, sino la destructiva política comercial de Trump", afirman los de JP Morgan.

CHINA INTENTA REBAJAR LA TENSIÓN

El viceprimer ministro chino, Liu He, ha dicho que China estaba dispuesta a resolver la disputa comercial a través de negociaciones "tranquilas", oponiéndose a la escalada del conflicto. "Estamos dispuestos a resolver el problema a través de consultas y cooperación en una actitud tranquila y oponernos a la escalada de la guerra comercial. Creemos que la escalada de la guerra comercial no es beneficiosa para China, EEUU ni para los intereses de los pueblos del mundo".

Por otra parte, la cumbre del G7 ha sido noticia porque el presidente de Francia, Enmanuel Macron, ha comparecido esta tarde junto a Trump para anunciar que han creado "condiciones" para un encuentro entre el presidente americano y su homólogo iraní, Hasan Rohani. Según Macron, Rohani ya habría mostrado su intención de asistir.

En la escena económica, los pedidos de bienes duraderos de julio en EEUU han avanzado un 2,1%, por encima del 1,1% anticipado. Pero excluyendo la partida más volátil de transporte, los pedidos bajaron un 0,4%, por debajo de la subida prevista del 0,1%.

OTROS MERCADOS Y MENSAJE DE ROUBINI

En otros mercados, el euro se deprecia un 0,22%, hasta 1,1121 dólares. Además, el petróleo West Texas avanza un 1,3%, hasta 54,90 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,53%, mientras el rendimiento del bono a 2 años se encuentra en el 1,52% y el del bono a 3 meses en el 1,98%.

La inversión de la curva de tipos en EEUU indica que los inversores están anticipando una recesión para la economía estadounidense, razón que explica que los rendimientos de los bonos a corto plazo se hayan situado por encima de los de largo plazo.

En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, quien anticipó la crisis de 2008, ha destacado que ahora existe "una diferencia importante" con la próxima crisis que se avecina. "Esta vez, el mundo se enfrentará a choques que requerirían un tipo muy diferente de respuesta a medio plazo. Intentar deshacer el daño a través de un estímulo monetario y fiscal interminable no será una opción sensata".