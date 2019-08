El periódico del Partido Comunista de China dice que Trump y Xi no han hablado

El editor de Global Times, el periódico oficial del Partido Comunista de China, ha anunciado en su cuenta de Twitter que los principales negociadores de Estados Unidos y China no han mantenido conversaciones. "Según lo que sé, las dos partes han mantenido contacto a nivel técnico, pero no al nivel que Trump sugirió. China no cambió su posición y no cederá ante la presión estadounidense", ha apuntado después de que Trump explicara en la cumbre del G-7 en Francia que China le había manifestado su intención de llegar a un acuerdo.