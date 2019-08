Trump se abre a un encuentro entre EEUU-Irán propuesto por Macron

"Puede que funcione, puede que no" ha explicado Trump

El presidente de Francia, Enmanuel Macron y el de Estados Unidos, Donald Trump han comparecido esta tarde en la cumbre del G7 para anunciar que han creado condiciones para un encuentro entre Trump y el presidente iraní, Hasan Rohani. "Espero que en las próximas semanas podamos conseguir una reunión entre Rohani y Trump" ha explicado Macron, quien ha añadido que se trata de un encuentro "muy importante" al que Rohani ya habría mostrado su intención de asistir y en el que el propio presidente francés se ha mostrado dispuesto a estar.

Mientras que Trump se ha mostrado dispuesto también a participar en el encuentro "si se dan las circunstancias". "Puede que funcione, puede que no", ha matizado. Además, ha aprovechado para elogiar a Macron tras invitar a la cumbre al ministro de Exteriores iraní.

La aparición por sorpresa del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javaz Zarif, no ha dejado indeferente a nadie. Su llegada a Biarritz ha eclipsado a todos los asistentes, ya que esta visita no estaba plasmada en el orden del día. Pero se trata de un 'as' que se guardaba Macron, ya que ha sido una iniciativa gala adoptada el sábado por la noche al constatarse en la cena informal de líderes del G7 que "había elementos que permitían una buena convergencia", según informaron fuentes diplomáticas francesas.

Enmanuel Macron ha tratado de amortiguar la creciente confrontación entre Irán y Estados Unidos que viene desde hace cuatro años, cuando Trump retiró a Washington del acuerdo nuclear que firmaron en 2015 las potencias mundiales con Teherán y reimpuso sanciones a la economía iraní.

Sin embargo, Macron ha pasado el verano intentando crear las condiciones para una tregua que permita a ambas partes volver a la mesa de negociaciones.