Wall Street ha registrado suaves compras (Dow Jones: +0,39%; S&P 500: +0,22%; Nasdaq: +0,16%) después de tres sesiones de pérdidas moderadas, en las que la Bolsa de Nueva York no se ha alejado demasiado de sus recientes máximos históricos. La guerra comercial sigue dirigiendo a los inversores y el optimismo y el esceptimismo se suceden a una velocidad alarmante en función del último titular que se publica sobre este asunto. El saldo semanal ha sido ligeramente negativo para los índices neoyorquinos.

El 'WSJ' publicó este jueves que Pekín había invitado a Washington para mantener en la capital del gigante asiático otra ronda de negociaciones. Aún se desconoce si la Casa Blanca ha aceptado, aunque Donald Trump ha dicho que el acuerdo está "potencialmente muy cerca".

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, ha comentado este viernes que quiere un acuerdo "sobre la base del respeto mutuo y la igualdad". No obstante, Trump ha señalado que "no puede ser un acuerdo equitativo", debido al superávit comercial a favor de Pekín.

Además, la Cámara de Comercio de EEUU ha avisado de que es posible que las dos potencias no puedan cerrar un acuerdo firme de "fase uno" antes de que entren en vigor los aranceles previstos para el 15 de diciembre.

Independientemente del resultado final, Morgan Stanley sostiene que un acuerdo de 'fase uno' es lo máximo a lo que pueden aspirar los inversores. EEUU ha impuesto aranceles a 500.000 millones de dólares en productos chinos, mientras que China ha respondido con tasas sobre unos exportaciones americanas valoradas en 110.000 millones.

ECONOMÍA Y EMPRESAS

En el frente macro, el PMI manufacturero preliminar de noviembre en EEUU ha subido hasta 52,2 desde 51,3 y se ha situado por encima del 51,5 esperado. Además, el PMI servicios del mismo periodo ha repuntado hasta 51,6 desde 50,6, por encima del 51,0 pronosticado.

Por otra parte, el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan ha subido hasta 96,8 en noviembre desde 95,7 en octubre y ha superado la previsión de 95,7 establecida por el consenso.

Dentro del ámbito empresarial, especial atención a Tesla. El fabricante de coches eléctricos dirigido por Elon Musk ha caído un 6% tras presentar el polémico diseño de la Cybertruck, una pickup con 805 kilómetros de autonomía y un diseño muy futurista.

LA VISIÓN DE ROBECO PARA 2020

La gestora Robeco no ve "descabellado" que la renta variable caiga más de un 20% en 2020 y Estados Unidos sufra una recesión, según contempla en su escenario más negativo para sus perspectivas del próximo año. En el escenario central de su 'Informe anual de perspectivas', Robeco ha previsto que la expansión económica dure un poco más y que el mercado alcista en renta variable recorra el último tramo de su ascenso de casi un decenio.

"Esperamos que los mercados de valores alcancen nuevos máximos, iniciando después un periodo más complicado", ha sostenido el responsable de fondos multiactivos de la gestora, Jeroen Blokland, que ha explicado que la renta variable tiende a subir hasta justo antes de que comience una recesión.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotizaba cerca de sus máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas ha caído un 1,1%, hasta 57,92 dólares, por las dudas sobre un acuerdo comercial entre China y EEUU. Además, el euro se deprecia un 0,32%, hasta 1,1021 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años ha subido hasta el 1,769% y la del bono a 2 años ha avanzado hasta el 1,605%.