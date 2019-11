Donald Trump considera ahora que el acuerdo comercial está "potencialmente muy cerca". El presidente estadounidense ha señalado este viernes que existe "una buen oportunidad de llegar a un acuerdo". China y Estados Unidos llevan semanas intentando encarrilar las negociaciones comerciales, pero las exigencias por uno y otro bando lo hacen complicado.

En la entrevista concedida a la cadena Fox, también ha advertido al presidente chino, Xi Jinping, de que "no puede ser un acuerdo equitativo", debido al superávit comercial que existe entre el país asiático y el norteamericano. Trump responde así a las declaraciones que ha realizado esta mañana su homólogo chino, en las que ha apuntado que pretende un trato "sobre la base del respeto mutuo y la igualdad".

En su tono habitual, ha asegurado que "no está ansioso" por resolver este conflicto, ya que Estados Unidos se beneficia de los aranceles. De hecho, siempre se ha negado en rotundo a eliminar progresivamente las tasas, la condición principal que ponen desde Pekín para firmar un pacto de "fase uno".

Las palabras del presidente estadounidense aumentan el optimismo, pero no hay que olvidar que el pasado martes amenazó a China con volver a aumentar los aranceles si no fructificaban las negociaciones con el país asiático. "China va a tener que hacer un acuerdo que me guste. Si no, ya está", declaró en la CNBC.

Estados Unidos ha impuesto aranceles sobre unos 500.000 millones de dólares en productos chinos, mientras que China ha respondido con tasas sobre unos 110.000 millones de productos estadounidenses. Además, Trump todavía no ha retirado las nuevas subidas de tasas sobre 160.000 millones que entrarán en vigor el próximo 15 de diciembre.