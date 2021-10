Octubre ya está aquí. El mes de los suelos en las bolsas por antonomasia - durante el mismo se han producido varias de las principales crisis bursátiles de la historia, como las de 1929, 1987 o 2008 - ha arrancado con números rojos y no pocas incertidumbres sobre la mesa.

Preocupan la potencial ralentización económica, la alta inflación, la posibilidad de que los bancos centrales comiencen a retirar estímulos, la tensa situación política en Estados Unidos, la crisis energética de Europa y China, la crisis de la promotora Evergrande...

Demasiados problemas y demasiado grandes que llevan a algunos expertos a anticipar caídas, al menos a corto plazo, y a recomendar prudencia. "A mí me da miedo ahora mismo entrar en cualquier índice", reconoce César Nuez, analista técnico de Bolsamanía y responsable de Trader Watch. "No me gusta ninguno por el momento, yo no me metería. El Ibex no está fatal, pero todo depende de los mínimos de septiembre, en los 8.551 puntos. Yo no volvería a entrar en el Ibex hasta que no consiguiera superar los 9.055 puntos", añade.

No es el único que piensa así. Desde Link Securities, su director de análisis, Juan José Fernández-Figares, anticipa que "no es descartable que las bolsas occidentales sigan cediendo terreno en el corto plazo", y explica que todo depende mucho de cómo evolucione en panorama político en EEUU. Así, los legisladores estadounidenses deben superar sus desavenencias políticas y solucionar temas como el aumento del límite del endeudamiento del país y la aprobación de los planes de infraestructuras, al menos del de las infraestructuras físicas, el cual obtuvo hace unas semanas en el Senado el apoyo de senadores de ambos partidos.

"También esperamos que el inicio de la temporada de presentación de resultados trimestrales sirva de apoyo a las bolsas, sobre todo porque, por el momento, los analistas no parece que hayan entrado en pánico y no están revisando a la baja sus expectativas de resultados de forma alarmante, manteniendo unas bastante favorables. Además, el número de empresas cotizadas que están anunciando revisiones a la baja de sus proyecciones de resultados es también reducido por el momento, aduciendo en la mayoría de los casos que lo han hecho por problemas por el lado de la oferta y no por el de la demanda de sus productos, que sigue, en general, fuerte", explica.

Para los expertos de Bankinter, la realidad es que las bolsas atraviesan "días oscuros" actualmente por dos razones fundamentales: el mercado necesita descansar del rally de 2021 y "limpiarse un poco", y está habiendo un flujo de noticias claramente negativo (con los problemas en EEUU, los "líos" en China, el temor a la inflación, los cuellos de botella en el suministro y el encarecimiento de la energía...). Cabe recordar que, en lo que llevamos de año, los índices americanos suben entre un 10% y un 15%. En el Viejo Continente, los mejores son el AEX holandés y el Cac (+22 y +16%, respectivamente), mientras que el Ibex sube cerca de un 8%, ligeramente menos que el Ftse 100 y claramente por debajo del Ftse MIB (+14%).

"Ciertamente, hay muchos motivos para preocuparse", reconoce Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets, al hablar del arranque de trimestre en las bolsas. "A medida que nos adentramos en el último trimestre de 2021, las ganancias del año hasta la fecha siguen siendo bastante decentes, lo que plantea la cuestión de cuánto queda en el tanque, y si este octubre estará a la altura de la reputación de los octubres pasados y provocará un ataque de ansiedad a los inversores", afirma. No en vano, septiembre ha sido el primer mes negativo desde enero en las bolsas europeas, lo que aumenta el nerviosismo respecto a octubre, y lo mismo ha ocurrido en EEUU.

¿Y SI APROVECHAMOS PARA COMPRAR?

A corto plazo parece claro que los expertos esperan más caídas, pero la duda sigue estando en si, pasado el mes de los suelos, noviembre y diciembre serán meses de recuperación, como así suele ocurrir, o se seguirá sufriendo.

José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, se muestra optimista de cara a los últimos compases del año y cree que habría que aprovechar las caídas de octubre para comprar. "El mes de octubre es el mes de los suelos del mercado, es un mes para aprovechar para entrar. Hemos empezado octubre con dudas y podemos encontrar buenas oportunidades", afirma optimista. Eso sí, descarta invertir en el Ibex. "A medio y largo plazo sigue siendo y seguirá siendo la peor opción para invertir, como viene siendo en la última década", comenta tajante.

A Rodríguez le siguen gustando las compañías que son claramente alcistas, con buenos negocios, como por ejemplo Louis Vouitton o ASML en Europa. "Empresas grandes que son muy buenas y que han caído mucho en los últimos días", detalla.

Por índices, en Europa le gustan el Dax o el Cac. "Sigo apostando por las joyas del EuroStoxx y por el Dax en general, y sobre todo por el Nasdaq, por las compañías tecnológicas, como Ndivia, Tesla, Apple, Google, Amazon, Netflix... Sigo apostando a lo seguro", concluye.