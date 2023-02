Los mercados parecen descontar que la economía mundial logrará un 'aterrizaje suave' y podrá evitar la tan temida recesión, aunque los expertos no las tienen todas consigo. Por ejemplo, desde Bank of America (BofA) han alertado de que la bolsa sufrirá graves consecuencias si sus pronósticos se cumplen y la economía no puede sostenerse ante los vientos en contra a los que se enfrenta. "Es improbable que evite una caída importante si hay recesión", dice el banco estadounidense.