El Ibex y el resto de Europa siguen 'atrapados' por el Brexit

Los futuros vienen con ligeras alzas del 0,10%

"El condiciones normales, ahora lo que tocaría es recortar". Así lo ve José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, quien cree que, más allá de todo el ruido del momento, técnicamente lo normal sería ver ahora un retroceso. De momento, los futuros vienen este lunes con subidas muy moderadas mientras los inversores siguen pendientes.... del Brexit.

Y es que, como cabía esperar, el sábado no se solucionó nada. Porque, como cabía esperar, el Parlamento británico voto 'no' al plan de Boris Johnson. Ahora, éste ha pedido una prórroga (aunque no ha firmado la carta enviada a la UE) y quiere intentar una nueva votación, pero todo hace pensar que no saldrá adelante. Algunos líderes europeos se han mostrado reacios a dar más tiempo a Gran Bretaña, aunque una salida ordenada es ampliamente aceptada como el escenario menos dañino tanto para el Reino Unido como para la UE.

El Gobierno británico insistió este domingo en que el país abandonará la UE el 31 de octubre a pesar de la carta de Johnson, aunque el periódico británico 'Sunday Times' informó de que la UE retrasará la salida hasta febrero de 2020 si el primer ministro no logra que su acuerdo sea aprobado por los legisladores británicos esta semana.

La libra esterlina cae desde su máximo de cinco meses este lunes. Se deja un poco más del 0,5% frente al dólar y cotiza a 1,2902 dólares.

Los mercados asiáticos terminaron mixtos este lunes en medio de la prolongada incertidumbre, con los índices chinos continentales a la cabeza y las acciones japonesas avanzando.

Todo esto en el arranque de una semana en la que el Banco Central Europeo (BCE) va a ser protagonista por la reunión de tipos del jueves. Es la última con Mario Draghi a la cabeza, así que, más que novedades sobre política monetaria, lo que se espera es un encuentro emotivo y una semana en la que se hará balance de lo que han sido estos años con el italiano al frente de la institución.

En cuanto a otros asuntos geopolíticos que también centran la atención, hoy se habla del nuevo triunfo electoral de la ultraderecha en Suiza, al tiempo que suben los partidos ecologistas. Además, en Chile ascienden ya a 10 los muertos por los disturbios que han tenido su origen en el intento del Gobierno de aumentar el precio del metro. También es noticia lo que está sucediendo con Cataluña, donde los disturbios han continuado durante todo el fin de semana.

En el ámbito empresarial, la semana vendrá cargada de resultados. Sabadell dará el pistoletazo de salida a los de los bancos este viernes.