El presidente del Parlamento británico impide votar el nuevo acuerdo del Brexit

Considera que ya se debatió sobre este asunto en la sesión extraordinaria del sábado

El 'speaker' del Parlamento británico, John Bercow, ha rechazado volver a votar este lunes el nuevo acuerdo sobre el Brexit. Alude que sería "repetitivo" después de ya se debatiese sobre este asunto en la sesión extraordinaria del sábado, cuando la mayoría de los diputados pidió aplazar la resolución hasta que el proyecto de ley pase a ser ley.

"Las dos mociones [presentadas por el Gobierno el sábado y hoy] son las mismas. Pero esta cuestión fue decidida hace menos de 49 horas, después de más de tres horas de debate", ha explicado Bercow a los diputados.

Esta decisión supone un nuevo revés para el primer ministro británico, Boris Johnson, que esperaba dejar todo atado para que la salida de Reino Unido del bloque comunitario se produjera el próximo 31 de octubre. Pero el 'no' de Bercow era previsible, ya que durante el mandato de Theresa May impidió otra votación al considerar que no se puede debatir en varias ocasiones sobre una misma cuestión durante la misma legislatura.

Tras el fracaso del 'supersábado', Johnson se vio obligado a solicitar otra prórroga a Bruselas, aunque su intención es que finalmente no se haga efectiva. Sin embargo, lo tendrá difícil si el Partido Laborista y el Partido Democrático Unionista (DUP) siguen presentando enmiendas para intentar llegar a noviembre sin haber votado este nuevo acuerdo.

PRÓRROGA TÉCNICA

Algunos expertos aseguran que Bruselas podría ofrecer una extensión técnica de unas pocas semanas con la esperanza de ver aprobado el acuerdo que recientemente negociaron con Johnson. O podrían aceptar el tiempo extra que este se vio obligado a pedir el sábado por la noche y retrasar la fecha al 31 de enero, abriendo la puerta a que en los próximos meses se celebren elecciones generales en el Reino Unido, lo que en sí mismo podría conducir a una renegociación o un segundo referéndum.

Los más cautos piden no olvidar que el abandono del país de la UE sin acuerdo aún está sobre la mesa. La UE podría decidir no conceder la prórroga y el Parlamento también podría acabar por bloquear el acuerdo en lo que queda de mes, lo que inevitablemente conduce a un divorcio desordenado.