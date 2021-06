Comisiones y más comisiones. Es lo que trae junio en materia bancaria. Pocos clientes se librarán de ellas ya que prácticamente la totalidad de los bancos cobrará por sus productos en mayor o menor medida, en función de la vinculación y el cumplimiento de condiciones de cada uno. Salvo CaixaBank, que lo hará en julio, y Bankinter.

BBVA ha borrado del mapa su 'Programa Adiós Comisiones' y a partir del próximo 15 de junio los clientes que quieran esquivar las comisiones tendrán que cumplir una serie de requisitos. El coste de no hacerlo puede suponer un desembolso de hasta 160 euros al año. La comisión de mantenimiento de la cuenta pasará a tener una liquidación trimestral y tendrá, en función de si se cumplen o no los requisitos, tres tipos de tarifa: gratuita o 15 euros o 40 euros cada tres meses.

No obstante, estos cambios no afectan a todas las cuentas de la entidad y los requisitos prácticamente no han variado, por lo tanto, la mayoría de los que no pagaban hasta ahora tampoco lo harán a partir de junio.

Los clientes de Sabadell pagarán una comisión trimestral en junio de 30 euros si no cumplen las condiciones de la cuenta, al igual que los de Unicaja o KutxaBank. Los menos vinculados de estos tres bancos pagarán el mismo importe, lo que supone al año un gasto de 120 euros. Ibercaja cobra 60 euros semestralmente, en junio y diciembre, el mismo periodo que Abanca, que impone una comisión de 50 euros a los que no cumplen las condiciones.

En ING, los clientes con un saldo de 30.000 euros o más en la Cuenta Naranja que no tienen sus ingresos domiciliados en el banco empezaron en abril a pagar cada mes 10 euros por el mantenimiento de la cuenta de ahorro y tendrán que pagarlos otra vez en junio. No cumplir con los requisitos del nuevo programa Santander One implica hacer frente a unas comisiones de 20 euros mensuales o 240 euros al año, mientras que si se cumple únicamente con alguna de las condiciones, se paga la mitad, es decir, 10 euros al mes o 120 euros anuales.

Bankia, recientemente absorbido por CaixaBank, cobra en junio su comisión mensual, que puede alcanzar los 14 euros si el cliente no cumple ninguna condición del programa Por Ser Tú. Al año, el importe es de 168 euros por la comisión de mantenimiento de cada cuenta, siempre y cuando el cliente no cumpla ningún requisito. Aquellos que sí tienen ingresos domiciliados pagan seis euros mensuales. Además, la Cuenta ON, 100% online y sin comisiones desapareció del catálogo de productos tras la fusión. Por el momento, aquellos que tuvieran esta cuenta contratada no van a notar un gran cambio, pero eso, de momento.

Quienes tengan sus cuentas en CaixaBank o Bankinter se librarán de pagar este mes, pero tampoco pueden cantar victoria. La primera entidad cobra sus comisiones enero, abril, julio y octubre, mientras que la segunda obra gastos cada seis meses, pero los aplica seis meses después de que el cliente haya firmado el contrato de la cuenta. En este caso, también hay que tener en cuenta que el banco ha eliminado recientemente la rentabilidad de su cuenta online.