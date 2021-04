Movimiento en los productos de BBVA. La entidad ha decidido borrar del mapa su 'Programa Adiós Comisiones' y a partir del próximo 15 de junio los clientes que quieran esquivar las comisiones tendrán que cumplir una serie de requisitos. El coste de no hacerlo puede suponer un desembolso de hasta 160 euros al año.

"La situación económica tras la crisis sanitaria, así como la evolución de los mercados financieros, nos llevan a realizar un ajuste de condiciones". Es el mensaje que los clientes de BBVA están recibiendo estos días. Y el primer cambio que notarán es que el banco va a actualizar el nombre de las cuentas. Además, elimina la comisión de administración.

Sin embargo, la comisión de mantenimiento de la cuenta pasará a tener una liquidación trimestral y tendrá, en función de si se cumplen o no los requisitos, tres tipos de tarifa: gratuita o 15 euros o 40 euros cada tres meses. Aquellos que posean productos financieros por un importe igual o superior a los 25.000 euros o sean titulares de más de 4.000 acciones BBVA pueden respirar tranquilos, pues no tendrán que cumplir nada más para no pagar por su cuenta.

También se librarán de las comisiones los clientes que tengan domiciliada una nómina o ingresos periódicos mensuales de más de 800 euros o una pensión o prestación por desempleo superior a 300 euros. A ello hay que sumar la domiciliación de cinco recibos en cuatro meses o hacer siete compras con tarjeta de crédito. Además, habrá que tener contratado un préstamo, hipoteca, seguro o fondos o planes por un importe igual o superior a 5.00 euros o tener una tarjeta de crédito activa y gastar 200 euros en cuatro meses.

Los clientes que no cumplan con esta última parte pero sí con las otras dos condiciones pagarán al trimestre 15 euros, mientras que los que no cumplan con ningún requisitos tendrán una comisión de 40 euros cada tres meses. BBVA revisará mensualmente el cumplimiento de requisitos en la cuenta.

RETIRADAS DE EFECTIVO Y TARJETAS

Desde comienzo de año, BBVA cobra una comisión de 2 euros por retiradas de efectivo en ventanilla por un importe inferior o igual a 2.000 euros. En este caso, el importe será fijo y se cargará en la cuenta desde la que se realice la disposición, mientras que no cobrará nada en el caso de que el cliente saque más de 2.000 euros.

Por otro lado, a la hora de hacer uso de la tarjeta, el importe de las operaciones 'contactless' sin PIN aumenta de 20 euros a 50 euros. Se trata de una medida que ya se implantó al poco tiempo de comenzar la pandemia del Covid-19 con la intención de disminuir el contacto con los terminales de pago y así respetar, en mayor medida, las indicaciones sanitarias de evitar el contacto con superficies.

Además, BBVA establece en los contratos de tu tarjeta prepago o de débito un límite máximo mensual de 10.000 euros para los cobros de premios de apuestas y juegos.