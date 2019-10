Zuckerberg defiende a Libra: "Si EEUU no lidera en esto, otros (China) lo harán"

"China está moviéndose muy rápido para lanzar ideas similares", afirma

"Un sistema de pagos digitales será importante en el futuro. Si Estados Unidos no lidera en esto, otros lo harán. Las compañías o países extranjeros pueden actuar sin la misma supervisión reguladora o compromiso con la transparencia que tenemos nosotros".

Son las palabras de Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook, durante su comparecencia ante la Comisión de Servicios Financieros del Congreso americano para defender su polémico proyecto de criptodivisa Libra.

"Mientras debatimos estos asuntos, el resto del mundo no está a la espera. China está moviéndose muy rápido para lanzar ideas similares en los próximos meses. Libra estará respaldado principalmente por dólares y creo que extenderá nuestro liderazgo financiero. Si EEUU no innova, nuestro liderazgo financiero no está garantizado", ha sentenciado.

Zuckerberg, no obstante, ha garantizado que Libra no será lanzada hasta que "esté completamente alineada con las exigencias regulatorias de las autoridades estadounidenses. Antes de que sigamos adelante, hay importantes riesgos que deben ser solucionados, hay cuestiones sobre la estabilidad financiera o la lucha contra el terrorismo".

También ha reconocido que "no somos el mensajero ideal, hemos hecho frente a muchos problemas en los últimos años y estoy seguro de que hay gente que desea que fuera cualquiera en lugar de Facebook el que estuviera sacando adelante este proyecto".

No obstante, ha añadido que "la industria financiera está estancada y sin arquitectura financiera digital para respaldar la innovación que necesitamos. Creo que este problema puede ser resuelto, y Libra puede ayudar. La idea detrás de Libra es que enviar dinero debería ser tan fácil y seguro como enviar un mensaje de texto".