Volatilidad extrema en First Republic Bank. Las acciones del banco regional estadounidense se disparan un 20% en la preapertura de Wall Street después de perder un 47% en la sesión del lunes tras anunciarse que la entidad y otros grandes bancos estadounidenses negocien un segundo rescate para la firma californiana.

El pasado jueves, una decena de banco estadounidenses decidieron inyectar 30.000 millones de dólares en First Republic Bank a través de depósitos no asegurados para intentar evitar un contagio mayor al sistema financiero. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizaron cada uno un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley depositaron 2.500 millones cada uno. BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank hicieron lo propio con depósitos de 1.000 millones cada uno.

Tras esta inyección, el valor pudo capear mejor la inestabilidad a finales de la pasada semana, aunque algunos expertos como Bill Ackman calificaron de negativa esta decisión. “Los bancos estructuralmente importantes nunca habrían hecho esta inversión de bajo rendimiento en depósitos a menos que se les presionara a hacerlo y sin garantías de que los depósitos del First Republic Bank estarían respaldados en caso de quiebra”, señaló el fundador y consejero delegado del fondo de cobertura Pershing Square Capital.

Esos temores se vieron reflejados este lunes con el hundimiento del valor y la continuación de las salidas de depósitos en la entidad. Según ‘CNBC’ y ‘Wall Street Journal’, esta circunstancia ha llevado a Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, a asesorar a First Republic sobre las distintas alternativas estratégicas que puede llevar a cabo el banco para evitar la bancarrota. Entre estas, se incluye una ampliación de capital o la venta del banco.

La venta de First Republic a un banco más grande estaría en consonancia con lo que ocurrió con algunos bancos en dificultades durante la crisis financiera de 2008 y con el acuerdo de UBS para comprar Credit Suisse.

First Republic reveló la semana pasada que había pedido prestados decenas de miles de millones de dólares a la Reserva Federal y al Federal Home Loan Banks para ayudar a gestionar la salida de depósitos. First Republic tenía un número anormalmente alto de depósitos no asegurados en sus libros de contabilidad, algo que, en parte, provocó la quiebra de Silicon Valley Bank y la intervención de las autoridades federales para proteger los depósitos de los clientes.

Este pasado domingo, la agencia S&P ha rebajado la calificación crediticia de First Republic a 'B+' desde 'BB+', después de reducirla a la categoría de basura la semana pasada.

“La inyección de depósitos de 11 bancos estadounidenses, la revelación de la compañía de que los préstamos de la Fed oscilan entre 20.000 millones y 109.000 millones de dólares y los préstamos del Federal Home Loan Bank, que aumentaron en 10.000 millones de dólares, unido a la suspensión de su dividendo de acciones ordinarias nos llevan colectivamente a la opinión de que el banco probablemente estaba bajo un alto estrés de liquidez con salidas sustanciales de depósitos durante la semana pasada”, han señalado desde S&P.