Berenberg ha elaborado dos listas con sus valores favoritos para invertir en Europa y Estados Unidos en su último informe estratégico, en el que llega a la conclusión de que, tanto las bolsas europeas como las estadounidenses están caras actualmente.

"La renta variable europea sigue estando cara en relación con sus 20 años se historia", señala, y advierte de que esto la hace vulnerable en un entorno de subida de tipos, reducción del apoyo a la liquidez de los bancos centrales y "elevado riesgo macro y de beneficios".

En este sentido, recomienda aplicar en Europa una estrategia de búsqueda de valores que incluye tres puntos. En primer lugar, seleccionar aquellos que coticen dentro del 10% de sus mínimos de EV/EBIT posteriores a 2016. En segundo lugar, elegir valores que tengan balances sólidos. Y, en tercer lugar, optar por compañías con un excedente de FCF (free cash flow) superior al 3%. "Estas empresas deberían contar con cierto grado de protección tanto de valoración como fundamental, lo que consideramos útil en un contexto incierto", afirman.

El grupo de compañías europeas de Berenberg está compuesto por DSV como valor favorito sobre la base de la resistencia de su BPA (beneficio por acción) en los últimos 10 años. Le siguen Deutsche Deutsche Post, Henkel, Logitech, Mercedes-Benz, Kering, BMW, Kuehne and Nagel, Volkswagen, Carlsberg, Lundin Energy, HeidelbergCement, Shell, Adidas, Ericsson, Novartis, Sanofi, TotalEnergies, BP, OMV, Eni, Holcim, Bouygues y Glencore. En este grupo aparece un único español: Repsol.

LA RENTA VARIABLE ESTADOUNIDENSE TAMBIÉN "SIGUE CARA"

Al analizar la renta variable estadounidense, Berenberg llega igualmente a la conclusión de que está cara en relación con los últimos 20 años. "Observamos que la rotación hacia el 'value' en EEUU ha sido aún más marcada que en Europa. Seguimos respaldando un importante sesgo de la cartera hacia el 'value' y un enfoque GARP (combinar las características de inversión 'growth' y 'value') más amplio de los mercados de renta variable", explica.

Berenberg amplia su estrategia de selección en la búsqueda de valores estadounidenses. Aconseja elegir grandes empresas con un múltiplo EV/EBIT actual dentro del 15% del múltiplo más bajo desde 2016. Asimismo, recomienda que tengan un fuerte FCF y una sólida deuda neta/EBITDA.

Su cartera de títulos estadounidenses favoritos está compuesta por Salesforce, Global Payments, Meta, FedEx, DR Horton, Tyson Foods, Electronic Arts, Expeditors International, Lennar, Merk, Masco, Whirlpool, Qorvo, Diamondback Energy, General Motors, PulteGroup, CF Industries, Exxon Mobil y Mosaic.