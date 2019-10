Unicaja gana un 11,8% más en los nueve primeros meses, hasta 159 millones

La entidad supera el objetivo de saldo total de activos no productivos fijado para 2020

Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 159 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses de 2019, lo que supone un aumento del 11,8% respecto al mismo periodo del ejercicio 2018. La mejora de este resultado está fundamentada en un aumento del margen bruto -impulsado por el incremento de un 5,1% de las comisiones netas- y en una disminución de los gastos de explotación del 2,5%, así como en unas reducidas necesidades de saneamientos. También mejoran los ingresos por dividendos, los resultados de operaciones financieras y otros resultados netos de explotación.

La entidad ha precisado que en este periodo destacan igualmente: el incremento del crédito y de las nuevas operaciones de financiación crediticia; el crecimiento de los recursos vista y fuera de balance; la disminución de los activos no productivos, a la vez que se mantienen los elevados niveles de cobertura; el mantenimiento de los altos niveles de solvencia, y los altos niveles de liquidez.

El margen bruto sube un 6,8% respecto a septiembre de 2018, debido al impulso de los ingresos por comisiones –que crecen el 5,1%-, los ingresos dividendos, los resultados de operaciones financieras, y otros resultados netos de explotación.

La entidad destaca la reducción de los gastos de explotación, del 2,5% en relación con el mismo periodo de 2018. Esto propicia que el margen de explotación antes de saneamientos suba un 22,9%, alcanzando los 331 millones de euros a cierre de septiembre.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se situó a cierre de septiembre en el 5,4%. Unicaja ha explicado que en los nueve primeros meses ha mantenido unas reducidas necesidades de saneamientos, si se tiene en cuenta que ha anticipado en el tercer trimestre el reconocimiento de los gastos de reestructuración pendientes por unos 40 millones de euros.

REDUCCIÓN DE ACTIVOS NO PRODUCTIVOS

La reducción de los activos no productivos -NPAs- (dudosos más adjudicados inmobiliarios) ha permitido a Unicaja Banco superar el objetivo de saldo total de activos no productivos fijado para 2020. Así, a cierre de septiembre, los activos no productivos, considerando los 200 millones de euros de las ventas de carteras pendientes de registro contable, han caído en 1.378 millones de euros (-35,4%) en los últimos doce meses, con descensos del 38,2% en los activos dudosos y del 31,8% en los adjudicados. El saldo de activos dudosos del grupo, a cierre del tercer trimestre, disminuyó hasta los 1.573 millones de euros (1.373 millones de euros con la venta pendiente de cierre), y el de inmuebles adjudicados, hasta los 1.138 millones. La caída de dudosos se traduce en una bajada de la tasa de morosidad de 2,8 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, hasta situarse en el 4,7%1.

La cobertura de los activos no productivos se situó en un 57% al cierre de septiembre de 2019, siendo la de los riesgos dudosos del 52% y la de los inmuebles adjudicados del 63%.

Así, el saldo de activos no productivos, netos de provisiones, se situó en 1.177 millones de euros, y representa un 2,1% de los activos del grupo a cierre de septiembre de 2019, frente al 2,8% al cierre de septiembre de 2018, lo que supone una disminución de 0,7 puntos porcentuales.

En términos de solvencia, a finales de septiembre de 2019, el Unicaja presentaba una ratio de capital ordinario de primer nivel (CET1) del 15,4%, y de capital total del 15,6 %, entre las más altas del sector.

En términos de fully loaded (según el cómputo una vez finalizado el período transitorio para la aplicación de la normativa de solvencia), Unicaja Banco cuenta con una ratio CET1 del 13,8%, y de capital total del 14,0%.