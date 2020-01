Carlos Torres, presidente de BBVA, se ha descartado por completo como responsable por el caso Villarejo, en el que se encuentra imputada la entidad y su antecesor, en el cargo, Francisco González, del que ha rechazado hablar amparándose en que el caso está judicializado y no es justo hablar sobre ninguna persona. "No hay ninguna posibilidad de que yo tenga que ver con esos asuntos", ha explicado. En todo caso, se ha mostrado “tranquilo” de cara al levantamiento del secreto de sumario y espera que se produzca cuanto antes: “The sooner the better”.