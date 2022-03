Esperanza para Telefónica, viento en contra para Cellnex. Así definen los expertos cómo podría afectar a las compañías de telecomunicaciones la posible fusión entre Orange y MásMóvil que ambas compañías se encuentran negociando en estos momentos. Diferentes firmas de análisis han analizado la operación de concentración y su impacto en el mercado español, y creen que Telefónica y Cellnex representan la cara y la cruz.

Los estrategas de Citi han analizado la posible fusión, y creen que con ella "pasamos de la especulación a la regulación". Reconocen que este no era su caso base, y creen que tampoco el del mercado, porque "la combinación conduce a una concentración ligeramente superior a la de Vodafone-MásMóvil", de la que también se habló durante mucho tiempo.

Eso sin olvidar que "dado que MásMóvil ya estaba alojado en gran medida en la red de Orange, conlleva unas sinergias adicionales menores", aunque se han previsto unos 450 millones de euros en gastos de funcionamiento y de capital. En opinión de estos analistas, hay un "potencial" alto de que la operación sea aprobada por los organismos de competencia europeos, aunque creen que "no puede darse nada por sentado".

En cualquier caso, explican desde Citi, "para Telefónica ofrece, como mínimo, esperanza; para Vodafone, dudas sobre la ejecución; y para Cellnex es un ligero viento en contra para el cash-flow libre recurrente (RLFCF)", que en 2021 sumó un crecimiento del 61%, según informó la compañía en su cuenta de resultados.

No obstante, otros expertos no lo ven igual, y creen que Telefónica "podría ser la gran perjudicada" porque la fusión se produciría "en uno de sus mercados más preciados". Así lo afirman los expertos de eToro, que creen que la operación que se negocia "es algo que el mercado tenía hasta cierto punto descontado, aunque no se sabía cuáles iban a ser los jugadores", confirmándose que Vodafone se ha quedado "un poco descolgado".

Como explican desde el bróker, de producirse será una "macrooperación en la que la entidad conjunta va a estar valorada por encima de los 19.600 millones de euros", y en la que las sinergias, ahorros de costes y la capacidad para desarrollar negocios como el 5-G serán "los puntos fuertes". Sería una nueva entidad "con más capacidad y fuerza" que puede ser clave en un sector "donde se tiene que dar un paso adelante y la reducción de costes se presenta como algo fundamental".

En opinión de los expertos de esta firma, empresas como Telefónica, que han hecho un "trabajo importante en reducción de deuda", podrían buscar "algún tipo de sinergia para reposicionarse". Y es que esta fusión "pone otra vez en marcha todos los rumores de nuevas operaciones corporativas a las que asistiremos de una forma u otra".

Por su parte, los analistas de Deutsche Bank recuerdan que en los dos últimos años había quedado "constatado" que España era un "mercado problemático" para Orange, "lo que ha provocado la erosión de su base de clientes por las propuestas de gama baja". Por ese motivo consideran que esta propuesta de acuerdo "debería posicionar a Orange bien en los diversos segmentos de precios, así como proporcionar comodidad en torno a su acuerdo mayorista con MásMóvil, dada la preocupación por la posible pérdida de ingresos".

Además, apuntan que "desde el punto de vista de la venta al por menor, esto debería ser positivo para el mercado español en general, con un margen para un mejor entorno de precios, dada la competencia de los últimos trimestres.

PRUEBA CRÍTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN EUROPEA

Y en Bank of America (BofA) apuntan que aunque esta operación "no resuelve los problemas en España de forma inmediata" de Orange, la clave es que la compañía "no está poniendo más efectivo en España, sino que podría sacar algo".

En relación a los efectos que podría tener la fusión en otras telecos, los estrategas del banco estadounidense afirman que sobre Vodafone "la preocupación es que ha perdido una operación una vez más", aunque consideran que "es bueno para el sentimiento del sector si se cierra tal cual".

"Si se lleva a cabo, la operación también sería positiva para el sentimiento del sector en general", aunque "la regulación no es sencilla y se trata de una prueba de fuego clave para la Comisión Europea, que podría pedir soluciones", remarcan los analistas de BofA.