"Orange se enfrenta a un largo periodo de incertidumbre regulatoria sobre la prevista fusión de su negocio español con el operador local MásMóvil por valor de 20.000 millones de euros, pues esto supondrá una prueba para el marco antimonopolio europeo del sector". Así lo afirma Jacques de Greling, director de calificaciones corporativas de Scope Ratings, tras conocerse que ambas operadoras han entablado negociaciones en exclusiva para unir sus negocios en España.

Según explica el experto de Scope, "dado que las empresas de capital riesgo propietarias de MásMóvil están deseosas de salir del mercado español, de bajo crecimiento pero cómodamente rentable, y que Vodafone no está dispuesto a asumir el papel de consolidador, le ha tocado a Orange intentarlo".

Aunque recuerda que el consejero delegado saliente de Orange, Stéphane Richard, ya reconoció en una reunión con inversores hace tres semanas que el marco antimonopolio de Bruselas no ha cambiado. "Richard dijo que los argumentos para la consolidación en el mercado eran ahora más fuertes, ya que hay actores que no existían hace cinco años", recuerda De Greling. De hecho, remarca que hay que tener en cuenta que "MásMóvil no es un nuevo operador de telefonía móvil, sino simplemente el nuevo nombre de Yoigo, que empezó en el mercado español en 2006".

Remarca el analista de Scope que el CEO de Orange añadió que el principal problema para el sector de las telecomunicaciones es la autocensura, porque si no presentas un proyecto en Bruselas, no sabes si hay un cambio en el marco regulatorio. Y comentó, asimismo, que el precio a pagar por impulsar la consolidación en un mercado como el español es el proceso antimonopolio de 12-18 meses en Bruselas, con todas las incertidumbres asociadas.

"La decisión de Orange de asumir esta carga parece implicar que Vodafone España no estaba dispuesta a llevar un acuerdo Vodafone-MásMóvil a Bruselas para su aprobación, del mismo modo que la empresa británica rechazó una oferta de consolidación por parte de Iliad en Italia hace solo un mes", destaca De Greling.

A juicio del experto de Scope, "un barómetro importante para saber si la Comisión Europea está más o menos dispuesta a considerar la consolidación de las telecos en el país sin imponer medias significativas será el resultado de su recurso contra la decisión del tribunal de anular el bloqueo de la CE a la fusión de las operaciones de Hutchison y Telefónica en Reino Unido", aunque el veredicto del Tribunal de Justicia Europeo "no se espera hasta dentro de unos meses".