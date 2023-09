Sundar Pichai ha avanzado este lunes que Google y Nvidia seguirán trabajando juntos dentro de 10 años en el marco de la inteligencia artificial (IA). "Me siento cómodo con nuestra relación con Nvidia y con el hecho de que trabajaremos estrechamente con ellos dentro de 10 años", ha afirmado el CEO en una entrevista a 'Wired'.

Pichai ha puesto de manifiesto que la industria de los semiconductores es muy dinámica y necesita inversiones profundas y a largo plazo, por lo que la colaboración con Nvidia es crítica.

"Hemos tenido una larga relación con Nvidia durante más de una década, incluido un profundo trabajo en Android. Obviamente, con la IA, han demostrado claramente un sólido historial de innovación. Muchos de nuestros clientes de la nube también son clientes de Nvidia. Entonces la colaboración es muy, muy crítica", ha explicado el CEO de Google.

En este sentido, cabe recordar que en agosto, ambas compañías anunciaron una asociación que iba a dar a los clientes de la nube de Google un mayor acceso a la tecnología impulsada por las GPU H100 de Nvidia.

En el marco del 25 cumpleaños de Google, su consejero delegado ha destacado que la compañía se encuentra en un "punto de inflexión" y que con el cambio hacia la IA, se avecina una era dorada de la innovación.

"Como empresa, tenemos una oportunidad tan grande como la que teníamos hace 25 años y mucha más responsabilidad. Espero transmitir a la empresa que debemos equilibrar la audacia y la responsabilidad, y afrontar ese momento con emoción", ha resaltado.

Google ha estado compitiendo con OpenAI y con el objetivo de estar a la vanguardia de la innovación en IA, y ha introducido una serie de soluciones de IA, como su chatbot Bard, en todas sus unidades de negocio.

Durante su entrevista con 'Wired', Pichai ha reconocido que "hay que darle crédito a OpenAI por el lanzamiento de ChatGPT, que demostró que el producto se adapta al mercado y que la gente está preparada para comprender y jugar con la tecnología. En cierto modo, fue un momento emocionante para mí, porque estamos construyendo esa tecnología subyacente e implementándola en todos nuestros productos. Pero todavía estamos siendo deliberados sobre dónde debemos estar. El arco tecnológico es largo y me siento muy cómodo con respecto a dónde nos encontramos".

Respecto a las implicaciones que el uso de la IA puede tener en la sociedad, Pichai ha indicado que "es una de las tecnologías más profundas en las que trabajaremos jamás".

No obstante, ha subrayado que presenta riesgos a corto, medio y largo plazo. "En este momento, la responsabilidad es probar su seguridad y garantizar que no dañe la privacidad ni introduzca prejuicios. A medio plazo, me preocupa si la IA desplaza o aumenta el mercado laboral. Habrá áreas donde será una fuerza disruptiva. Y existen riesgos a largo plazo en torno al desarrollo de agentes inteligentes poderosos. ¿Cómo nos aseguramos de que estén alineados con los valores humanos? ¿Cómo mantenemos el control sobre ellos? Para mí, todas son cosas válidas", ha concluido.