Imposible terminar mejor un año que ha tenido muchas luces -y alguna que otra sombra- para Rovi. El Comité Asesor Técnico del Ibex anunciaba esta semana que la farmacéutica pasará a forma parte del índice de los principales 35 valores bursátiles a partir del 20 de diciembre, después de que sus títulos se hayan disparado en 2021 más de un 70% impactados por el acuerdo firmado el año pasado con Moderna para producir su vacuna contra el Covid.

La compañía marcó el viernes nuevos máximos históricos. "Busca meterse en subida libre, lo que podría catapultarla hasta el nivel de los 80 euros", explica César Nuez, analista técnico de Bolsamanía y responsable de Trader Watch. Añade Nuez que Rovi es un valor que viene comportándose "excepcionalmente bien desde hace años". "Desde 2019 se ha revalorizado más de un 300%", subraya.

Gráfico de Rovi.

Y es que, aunque Moderna ha supuesto el gran espaldarazo para Rovi, propiciando además un aumento de su visibilidad a nivel internacional, la compañía va más allá de la vacuna del Covid, tal y como reconoce a Bolsamanía Juan Ros, analista de Intermoney.

"Tiene otros catalizadores, como la aprobación de su fármaco Risperidona para su comercialización", apunta. Aunque es un hecho que va con retraso -"va a ser una cuestión ya para 2022", asume Ros-, desde Intermoney no ven riesgos a que la FDA (Food and Drug Administration) estadounidense finalmente le dé el 'ok'. "Somos muy optimistas. Es una cuestión de burocracia", añade.

LUCES... Y SOMBRAS

Rovi se ha beneficiado a lo largo del año del auge de la vacunación en todo el mundo. De hecho, la aparición ahora de la variante sudafricana del virus, Ómicron, ha vuelto a poner a las vacunas en el punto de mira, lo que a su vez ha vuelto a beneficiar a la farmacéutica. Aun así, es un hecho que la compañía ha vivido "dos momentos malos" a lo largo de este 2021, tal y como destaca Ros.

"Por un lado, está la contaminación de las vacunas (de Moderna) en Japón, que se conoció en agosto y, por otro, la rebajada del 'guidance' (previsiones) de la estadounidense de noviembre, que también le impacto negativamente", detalla.

La contaminación de las vacunas, con noticias incluso sobre fallecimientos supuestamente relacionados con este problema, supuso un varapalo especialmente fuerte para Rovi, sobre todo tras confirmarse que efectivamente esa contaminación se había producido en su planta de producción. En cualquier caso, lo que ha demostrado la farmacéutica en ambos casos es su capacidad para recuperarse de los problemas, tal y como indica Juan Ros.

El pasado mes de noviembre, Rovi anunciaba que alcanzará este año los objetivos previstos para 2023 y que su plan es convertirse en socio de fabricación a largo plazo para Moderna. No en vano, la empresa ha anunciado una inversión en dos nuevas líneas de producción en sus instalaciones de Madrid para duplicar la capacidad de llenado y acabado de los viales de su vacuna contra el coronavirus.

Rovi prevé cerrar ya 2021 con unos ingresos operativos de entre 588 y 609 millones de euros, mientras que el EBITDA alcanzaría este año los 158,6 millones de euros.