Disney ha presentado unos resultados del primer trimestre de 2024, segundo trimestre fiscal para la compañía, que no han terminado de convencer al mercado. Si bien ha superado las expectativas en cuando a ganancias, los ingresos se han situado por debajo de lo previsto.

En este sentido, el beneficio por acción (BPA) ha sido de 1,21 dólares, un 30% más que los 0,93 centavos por título del mismo periodo del año anterior, y mejor que los 1,10 dólares anticipados.

Los ingresos, por su parte, han alcanzado los 22.083 millones de dólares, lo que supone una mejora del 1% en comparación con los 21.815 millones previos, una ligera caída frente a los 22.110 millones pronosticados.

Por segmentos de negocio, Entretenimiento ha registrado 9.796 millones de dólares, un 5% menos; Deportes se ha incrementando un 2%, hasta 4.312 millones; en el caso de Experiencias, la mejora ha sido del 10%, hasta marcar 8.393 millones.

Las ventas de contenido, licencias y otros ingresos se han desplomado un 40% durante el trimestre a 1.390 millones de dólares, ya que Disney no tuvo ninguna película taquillera.

Los ingresos por streaming (excluyendo ESPN+) se han incrementado un 13% en el trimestre hasta los 5.640 millones de dólares, gracias a la mejora de los suscriptores de Disney+ y a los mayores ingresos medios por usuario.

De hecho, los suscriptores de Disney+ han sumado más de 6 millones en el segundo trimestre a 117,6 millones de clientes globales. El total de suscriptores de Hulu ha crecido un 1% hasta los 50,2 millones, al contrario que los de ESPN+, que han bajado un 2% a 24,8 millones.

"Nuestros resultados fueron impulsados en gran parte por nuestro segmento de experiencias, así como por nuestro negocio de streaming. Es importante destacar que el streaming de entretenimiento fue rentable durante el trimestre, y seguimos en camino de lograr la rentabilidad en nuestros negocios de streaming combinados en el cuarto trimestre", ha afirmado el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger.

"Disney ha presentado un informe de ganancias decente; sin embargo, no cumplió con las altas expectativas. En el despiadado mundo del streaming, los suscriptores lo son todo, y si no se alcanza esta métrica, esto puede desanimar a los inversores. El mercado también puede asustarse por los comentarios de Disney, que ha dicho que espera que su negocio combinado de streaming sea rentable en su cuarto trimestre. Pero esto no es lo suficientemente pronto para el mercado, incluso si los suscriptores de Disney+ aumentaron en 6 millones en el trimestre anterior", valora Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.