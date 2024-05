Las acciones de los fabricantes franceses de brandy suben con ganas este martes. Rémy Cointreau se dispara alrededor de un 7% mientras que Pernod Ricard repunta cerca de un 3% después de la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo galo, Emmanuel Macron, que podría haber desbloqueado la disputa comercial entre ambos países.

"Agradezco al presidente (Jinping) su actitud abierta al respecto de las medidas provisionales sobre el coñac y su determinación de no implementarlas", señaló Macron en la rueda de prensa conjunta al término de la reunión. Previamente, una fuente diplomática francesa había explicado a la agencia de noticias 'Reuters' que Pekín no impondría impuestos ni aranceles adicionales a las importaciones de estos espirituosos.

El pasado mes de enero, el Ministerio de Comercio de China anunció una investigación antidumping sobre los productos alcohólicos importados desde Europa. La decisión del ministerio daba respuesta a una denuncia de la Asociación China de Bebidas Alcohólicas realizada en nombre de la industria nacional del brandy y se centraba en el coñac importado desde la Unión Europea (UE) en envases de menos de 200 litros. Según datos de Daxue Consulting, un grupo de investigación de mercado radicado en China, el país asiático importó bebidas alcohólicas por valor de 4.500 millones de dólares en 2022, siendo el brandy el espirituoso más importado, con la práctica totalidad de las importaciones procedentes de Francia y aproximadamente 37,5 millones de litros de brandy francés importado.

El mercado interpretó esta medida como una respuesta de China a la presión de Francia en el frente de los vehículos eléctricos, ya que el Elíseo fue el principal impulsor de la investigación comunitaria sobre los coches chinos. Como explicábamos entonces, París teme el efecto que las importaciones de vehículos de fabricantes como BYD pueden tener en empresas como Stellantis (Citröen, Peugeot,etc.) y Renault.

Recordamos que la Comisión Europea anunció su investigación antidumping el pasado septiembre al entender que los vehículos eléctricos de los fabricantes chinos tenían precios "artificialmente bajos" gracias a las "enormes" subvenciones estatales de Pekín. "Eso está distorsionando nuestro mercado y, como no aceptamos esta distorsión desde dentro, tampoco la aceptamos desde fuera. Europa está abierta a la competencia. No a una carrera a la baja", explicó Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, al tiempo que señaló que su estrategia con Pekín era la de "reducir riesgos, no desvincular".

China calificó la medida tomada por Bruselas como "descaradamente proteccionista", cuyo objetivo no era otro que "distorsionar gravemente la industria automovilística y la cadena de suministro mundial". Asimismo, Pekín destacó que la investigación de Bruselas "tendrá un impacto negativo en las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE".

Según cálculos de 'Bloomberg', la industria del brandy es pequeña (China importó 1.570 millones de dólares en bebidas espirituosas de vino de uva destilado en 2023 hasta noviembre) en comparación con su boyante industria de vehículos eléctricos, con unas exportaciones a la UE que ascendieron a unos 12.700 millones de dólares en el mismo periodo. No obstante, Rémy Cointreau obtiene alrededor de un tercio de sus ventas en China.

No obstante, según Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, "sigue existiendo el riesgo que el brandy y el coñac se mantengan enredados en una red más general de discusiones comerciales".

Rémy Cointreau vendió un 22,9% menos en el año fiscal 2023-24 después de una disminución en los envíos a Europa y China en el tercer trimestre del año. Además, las ventas de coñac, que suponen más del 70% de los ingresos de la firma francesa, cayeron un 25%. Por otro lado, las ventas en América cayeron un 39,6%, reflejando una "continua reducción significativa de los inventarios en un mercado marcado por la inflación, promociones más intensas y una fuerte normalización pos-Covid del consumo".

Con todo, la compañía reafirmó sus objetivos para el año fiscal después de que las ventas de coñac aumentaran un 15,4% en el cuarto trimestre fiscal. Rémy atribuyó la subida a sus resultados en China, donde las iniciativas de marketing habían ayudado a impulsar las ventas durante las festividades del Año Nuevo Lunar en febrero.

No obstante, Luca Marotta, director financiero de la compañía, subrayó que sigue viendo cierta incertidumbre en China y que la compañía no puede garantizar este ritmo de crecimiento en el gigante asiático. "Creemos que lo estamos haciendo más que bien y mejor que nuestros rivales, pero seguimos siendo humildes", indicó.