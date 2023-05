La historia del banco regional estadounidense PacWest tiene toda la pinta de terminar mal. La entidad se ha convertido en objetivo de especulación por parte de los inversores, y lo mismo cae un día un 50%, que sube al siguiente un 80%, o empieza la jornada catapultada al alza (+30%) y la acaba con subidas de apenas el 3%.

Dicen algunos que los bajistas están provocando la caída de sus acciones (pierden un 80% en el año) para aumentar el riesgo de una retirada masiva de depósitos y acabar ganando con el desplome de la entidad. De hecho, PacWest comunicó el jueves que sus depósitos habían caído un 9,5% la semana anterior, o el equivalente a 1.500 millones de dólares. Esto llevó a que se hundiera un 27% en bolsa.

Al final es un circulo vicioso alimentado por la pérdida de confianza. Los bancos dependen de la confianza, y las caídas repentinas del precio de sus acciones pueden reducir esa confianza, desencadenando salidas de depósitos, déficits de financiación y quiebras. Al mismo tiempo, las noticias sobre salidas de depósitos provocan el hundimiento de las acciones de las entidades, en una espiral destructiva difícil de frenar.

Sea como fuera, si no se detiene, PacWest va a acabar como Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank y First Republic Bank. Es decir, intervenida por los reguladores y potencialmente vendida a algún otro banco grande.

El problema es que parar esto no es nada sencillo si, como critica Neil Wilson, director de análisis de Markets.com, las autoridades se limitan a buscar soluciones específicas para cada banco en lugar de "marcar a la manada". Es decir, en lugar de poner normas para el conjunto del sector.

También está sobre la mesa la posibilidad de prohibir las posiciones cortas, pero en este caso debería formar parte de un plan, indica Wilson. "Lo que más me preocupa es que esta prohibición directa sin un plan no sirve para nada. Tiene que haber un plan, y este plan puede incluir o no esa prohibición temporal", argumenta este experto.

¿Y SI CAE TAMBIÉN PACWEST?

¿Qué pasará si cae también PacWest? ¿Se acabará convirtiendo finalmente toda esta crisis en algo sistémico, que se extienda más allá de los bancos regionales de EEUU y más allá de ese país, hacia otras zonas del mundo?

Estas son preguntas que hay que hacerse porque, como está dejando meridianamente claro esta crisis, al final es todo una cuestión de confianza, y como suele decirse y se está comprobando, la confianza tarda muy poco en perderse (y mucho en recuperarse).

¿Y si esa falta de confianza acaba recayendo sobre un banco más grande? ¿Y si genera más dudas aún sobre el sistema financiero americano? ¿Y si se empieza a temer también por el sistema bancaria de Europa?

El contagio a este lado del Atlántico sigue siendo algo que la mayoría descarta de forma sorprendentemente tajante, lo cual resulta un tanto inquietante.

Los últimos que se unen al 'no' a la pregunta de si la crisis bancaria de EEUU contagiará a Europa, son los economistas de Pantheon Macroeconomics y dan tres razones para avalar esta negativa.

En primer lugar, recuerdan que la Unión Europea (UE) ya pasó por una crisis de confianza en los bancos pequeños en un proceso similar al que se está viviendo en EEUU, "y mucho más agotador durante la crisis financiera y de deuda soberana". "Esto ha dejado al sector bancario de la UE menos vulnerable y más concentrado", indican.

En segundo lugar, explican que los bancos de la eurozona están menos expuestos a la subida de los tipos de interés a largo plazo porque mantienen una fracción mucho menor de sus activos en deuda pública y valores respaldados por hipotecas que sus homólogos de EEUU.

Y en tercer lugar, comentan que la fuga de depósitos es una amenaza menor para los bancos de la eurozona debido a una concentración ya significativa de grandes bancos y a unos mercados financieros relativamente menos sofisticados.

Con todo, habrá que estar muy pendientes de lo que ocurra finalmente con PacWest y de cómo evoluciona esta crisis. No en vano, por muchos razonamientos que se hagan, se ha evidenciado que hay un elemento histérico e irracional en todo este proceso (más o menos intencionado) que tiene el potencial de hundir a un banco en pocos días y que atiende preocupantemente poco a los datos objetivos.