El visto bueno de la FDA "representa un primer paso importante que algún día permitirá a nuestra tecnología ayudar a muchas personas", dijo Neuralink en un tuit.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…