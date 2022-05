“Revertiría la expulsión permanente de Donald Trump”. Así de claro se ha mostrado Elon Musk al ser preguntado por una posible vuelta del expresidente de Estados Unidos a la red social del pájaro azul, la cual recientemente ha llegado a un acuerdo para adquirirla por 44.000 millones de dólares, durante la conferencia ‘Future of the Car 2022’ organizada por el medio ‘Financial Times’.

"Las expulsiones permanentes solo socavan la confianza en Twitter como una plaza donde todo el mundo puede expresar su opinión", ha expresado el consejero delegado de Tesla, quien considera que Twitter fue "extremadamente insensato” al expulsar a Trump de su plataforma. Musk ha defendido que echar al expresidente del Twitter "no acabará con la voz de Trump", sino que “la amplificará entre la derecha”. “Por eso es moralmente incorrecto y rotundamente estúpido", ha añadido.

Asimismo, el hombre más rico del mundo ha asegurado que el fundador y exconsejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, comparte esta visión. Recientemente, Dorsey ha sido nombrado como uno de los socios del fundador de Tesla en esta operación, formando parted e una lista en la que figuran un príncipe saudita o el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

Con todo, Musk asegura no ser todavía “dueño de Twitter”, por lo que esta medida para levantar la suspensión permanente a Trump “no es algo que vaya a suceder definitivamente”. “¿Qué pasa si al final no soy dueño de Twitter?”, ha expresado.

En cuanto al expresidente estadounidense, Trump ha dicho que no volverá al servicio, se levante o no la prohibición. El magnate está respaldando su propia compañía de medios sociales, llamada Truth Social. Según ‘Bloomberg’, un portavoz de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Musk.