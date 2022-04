En una oleada de operaciones realizadas el martes y el miércoles, el consejero delegado de Tesla y SpaceX se deshizo de unos 4,4 millones de acciones de su empresa de vehículos eléctricos.

La mayor parte de las ventas del CEO se realizaron el martes, según los archivos. Las acciones de Tesla cayeron un 12% ese día, pero subieron el miércoles menos de un punto porcentual.

Cuando se hicieron públicas las declaraciones, Musk escribió en Twitter: "No hay más ventas de TSLA previstas después de hoy". Hizo el comentario en respuesta a una cuenta que promociona intensamente las acciones de Tesla, los productos y a Musk en la red social.

No further TSLA sales planned after today