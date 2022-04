“El precio de compra representa una prima del 38% con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter el 1 de abril de 2022, que fue el último día de cotización antes de que Musk revelara su participación de aproximadamente el 9% en Twitter”, ha señalado la compañía en un comunicado de prensa distribuido por PR Newswire.

Tras este anuncio, los títulos de la compañía se han disparado por encima del 6% en Wall Street.

Bret Taylor, presidente independiente del Consejo de Administración de Twitter, ha señalado que el Consejo de Administración de Twitter “ha llevado a cabo un proceso reflexivo y exhaustivo para evaluar la propuesta de Elon, centrándose deliberadamente en el valor, la certidumbre y la financiación”. “La transacción propuesta ofrecerá una prima sustancial en efectivo, y creemos que es el mejor camino para los accionistas de Twitter", ha añadido.

Por su parte, Parag Agrawal, consejero delegado de Twitter, ha subrayado que "Twitter tiene un propósito y una relevancia que impacta en todo el mundo” y ha asegurado estar “profundamente orgulloso de nuestros equipos e inspirado por el trabajo que nunca ha sido más importante”.

Here's the note Twitter CEO @paraga just sent employees. Company all-hands scheduled for 2 pm PT to discuss Elon Musk buying the company pic.twitter.com/3WobiWovt5

La transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Twitter, se espera que se cierre en 2022, sujeta a la aprobación de los accionistas de Twitter, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

"La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad", ha expresado Musk.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means