"El acuerdo no dañará a la competencia". Es la respuesta que Microsoft ha dado a la demanda interpuesta por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos para bloquear la adquisición por parte del gigante tecnológico del editor de videojuegos Activision Blizzard por valor de 69.000 millones de dólares.

"La adquisición de un solo juego por parte del fabricante de consolas en tercer lugar no puede cambiar una industria altamente competitiva. Eso es particularmente así cuando el fabricante ha dejado claro que no pretende retener el juego. El hecho de que el competidor dominante de Xbox hasta ahora se haya negado a aceptar la propuesta de Xbox no justifica bloquear una transacción que beneficiará a los consumidores", ha defendido Microsoft en su alegación.

La tecnológica ha indicado que pretende comprar Activision para "intentar ser más competitivo" dentro de una industria que se encuentra en clara expansión. "Xbox quiere aumentar su presencia en dispositivos móviles, y tres cuartas partes de los jugadores de Activision y más de un tercio de sus ingresos provienen de ofertas móviles".

Asimismo, el fabricante de las consolas Xbox también cree que es "un buen negocio hacer que la cartera limitada de juegos populares de Activision sea más accesibles para los consumidores, colocándolos en más plataformas y haciéndolos más asequibles".

En este sentido, Microsoft ha reiterado que "eso incluye hacer 'Call of Duty', uno de los juegos más populares de Activision, más ampliamente disponible" y ha recordado que ofreció proporcionar el juego a Nintendo, cuyas consolas actualmente no lo tienen.

Por ello, desde la empresa han remarcado que "mantener una amplia disponibilidad de juegos de Activision es un buen negocio y es bueno para los jugadores", ya que una parte sustancial del valor financiero de Activision para Xbox proviene de negocios como la venta continua de 'Call of Duty'.

"Pagar 68.700 millones de dólares por Activision no tiene sentido financiero si ese flujo de ingresos se va. Tampoco tendría sentido degradar la experiencia del juego y alienar a los millones de jugadores de 'Call of Duty' que juegan juntos usando diferentes tipos de consolas. El golpe reputacional a Xbox no valdría ningún beneficio económico teórico por quitar 'Call of Duty' de sus competidores", ha afirmado Microsoft.

Activision Blizzard, por su parte, ha respondido que "si Xbox retuviera 'Call of Duty' de la PlayStation de Sony u otras plataformas que compiten con Xbox, Xbox renunciaría inmediatamente a miles de millones de dólares en ventas de juegos perdidos y se desprendería de una gran parte de los ingresos que Activision ha trabajado tan duro para atraer y retener".

La Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó a primeros de diciembre una demanda para bloquear la adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard alegando que la operación permitiría al gigante tecnológico "suprimir competidores a sus consolas de juegos Xbox y su rápido crecimiento de contenidos de suscripción y el negocio de juegos en la nube".

En su denuncia, la FTC señaló el historial de Microsoft de "adquirir y utilizar valiosos contenidos de juegos para suprimir la competencia de las consolas rivales, incluida su adquisición de ZeniMax, empresa matriz de Bethesda Softworks (un conocido desarrollador de juegos). Microsoft decidió convertir varios títulos de Bethesda, como 'Starfield' y 'Redfall', en exclusivos de Microsoft, a pesar de haber asegurado a las autoridades antimonopolio europeas que no tenía ningún incentivo para retener juegos de consolas rivales”, señaló en el comunicado.