Las posiciones cortas siempre han generado controversia. Eso de ganar dinero apostando a que la empresa va a hacerlo mal es, cuanto menos, curioso, y a mucha gente desconocedora de esta forma de inversión le llama la atención cuando se le explica. Es una práctica legal que tiene sentido emplear cuando una compañía no va bien pero que, indiscutiblemente, también contribuye a que ésta vaya a peor.

Dice Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets, que probablemente son pocos los que lloran por las pérdidas de los hedge funds que apostaron a corto contra GameStop -"después de todo, si juegas con fuego tienes que estar preparado para quemarte", apunta. Sin embargo, resumir lo que ha ocurrido con los títulos de la empresa de videojuegos hablando de malos (los hedge funds bajistas) y buenos (los foreros, que quieren salvarla) es, probablemente, simplificar demasiado.

Y es que, no debe olvidarse que estos foreros o pequeños inversores que han unido sus fuerzas en Reddit también están ganando dinero con este 'rescate'... y mucho. Por otro lado, mientras que los cortos actúan dentro de las normas, la coordinación con la que lo han hecho los foreros "plantea dudas sobre la legalidad de lo que está ocurriendo en muchos foros ahora mismo", avisa Hewson. Según el director de análisis de la firma británica, todo esto "abre la posibilidad de que se tomen más medidas regulatorias si provoca una mayor inestabilidad en el mercado".

EL ORIGEN

La cadena de videojuegos GameStop, con 37 años de antigüedad, anunció el pasado mes de abril el cierre de 450 tiendas por las enormes pérdidas que se produjeron cuando las ventas se trasladaron masivamente a Internet debido a la pandemia. Por aquellas fechas sus acciones cotizaban cerca de los 3 dólares. Las cosas empezaron a cobrar fuerza en septiembre, cuando Ryan Cohen, el fundador de la tienda online de comida para mascotas Chew, compró el 13% de la compañía y empujó a GameStop a entrar en Internet y rivalizar con Amazon. Fue entonces cuando los inversores de Wall Street decidieron apostar contra GameStop, vendiendo en corto sus acciones, que cotizaban a alrededor de los 10 dólares.

Realmente de lo que aquí se trata es de ganar dinero, y de cómo las empresas con problemas económicos son una buena materia prima para la especulación

"Normalmente, todo debería haber ido bien. Que GameStop rivalizara con Amazon no era más que 'un ratón enseñando los dientes a un oso'. Atendiendo a los fundamentales, había pocas esperanzas de ver que las acciones de GameStop volvieran a salir a flote. Entonces, de repente, los inversores minoristas se abalanzaron sobre el valor", explica Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank. El movimiento se tradujo en pérdidas masivas para los grandes inversores de Wall Street que apostaron contra la empresa y ganancias para los pequeños, al tiempo que supuso un gran alivio para GameStop.

Ozkardeskaya explica que, mientras es posible encontrar una explicación fundamental cuando las cotizaciones de las grandes tecnológicas, por ejemplo, suben "frenéticamente" -como el aumento de la demanda inducido por la pandemia, unos resultados mejores de lo esperado en el trimestre o el potencial de crecimiento-, es muy difícil hacerlo cuando las empresas están al borde de la quiebra, como es el caso. Es aquí cuando advierte de que hay que sacar una gran bandera roja, esa que evidencia "la desconexión entre lo que ocurre en los mercados de valores y la realidad".

La SEC (Comisión del Mercado de Valores) estadounidense es consciente del riesgo que entrañan estas formas de actuar y del peligro de que esa conexión entre realidad y bolsas se rompa de forma tan brutal y evidente como ha ocurrido en GameStop. Es por ello que ha avisado de que vigila activamente la actual volatilidad, aunque ya hay voces que advierten de que, si hay una voluntad de seguir haciendo o volver a hacer algo similar, tratar de impedirlo será como "poner vallas al campo".

"El frenesí provocado por un gran número de inversores arremolinados en torno a compañías con graves problemas suscita todo tipo de preguntas con respecto a la posible manipulación del mercado. Ya es ilegal que las instituciones se coordinen, lo que plantea dudas sobre la legalidad de lo que está ocurriendo ahora mismo en estos foros", insiste Hewson.

Ipek Ozkardeskaya resume en dos las enseñanzas del caso GameStop. La primera, "que la unión hace la fuerza", lo que plantea serios retos para los reguladores bursátiles; y, la segunda, "que los inversores están dispuestos a comprar cualquier cosa con tal de obtener beneficios".

Y es que, dejando a un lado el mensaje de rescate épico, la satisfacción que pueda provocar el fastidiar a los hedge funds, etc, etc..., realmente de lo que aquí se trata es de ganar dinero, y de cómo las empresas con problemas económicos son una buena materia prima para la especulación. No hace falta irse muy lejos. En España, y salvando las distancias, tenemos múltiples ejemplos de ello. Basta con mirar a tres de los valores que más suben en el año: Pescanova (+43%), Nyesa (+22%) y Duro Felguera (+18%). Las tres son compañías que han tenido o tienen problemas financieros y con un futuro, en alguno de los casos, dudoso. Y esto no es algo puntual. Ocurre constantemente.