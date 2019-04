Fridman: si no venden en la opa a DIA tendrán que poner casi otro euro por acción

LetterOne tiene cinco días para cerrar con éxito su opa voluntaria sobre DIA y los inversores no le están poniendo el camino fácil. El precio, 0,67 euros por acción, sigue sin convencer a los minoritarios que ostentan alrededor de un tercio del capital. Pero el magnate Mijaíl Fridman no tiene intención de mejorarlo y recuerda a los que no vendan en la opa que el siguiente paso es una ampliación de capital y, para no diluirse, tendrán que poner en DIA casi otro euro por acción.