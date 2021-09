Endesa (-1,7%), Iberdrola (-2,3%)... y ahora Acciona (-5,4%), Solaria (-4,7%), Grenergy (-8%)... Las compañías renovables se unen a la 'sangría' bursátil producto de las medidas que ha aprobado el Gobierno para abaratar la factura de la luz.

Tras la publicación del Real Decreto de reforma del sector en el Boletín Oficial del Estado, la norma contempla que los recortes también se apliquen a toda las energías no emisoras, no sólo a la nuclear y a la hidráulica, en el territorio peninsular (quedan excluidas las islas) con potencia instalada superior a los 10 MW.

"Aparte de Acciona, Solaria también se vería afectada. De hecho, desde el anuncio de las medidas hace dos días, ambas acumulan caídas significativas", recogen los expertos de Banco Sabadell en su informe diario.

El banco estima, considerando sólo tres meses este año, un impacto en ingresos de aproximadamente 96 millones para Acciona (-3,6%/-7,9% en EBITDA y BDI 2021). En cuanto a Solaria, prevén un impacto máximo de 4,75 millones o -3,3%/-5,3%, respectivamente.

"Tratándose de un one off, el efecto de todas las medidas en capitalización sería del -1% para Acciona y de menos del -1% para Solaria (toda su capacidad es regulada, no afectada y en los meses de invierno baja mucho la producción solar)", añade Sabadell.

La entidad cree que estas medidas generarán una reacción legal, especialmente de las renovables.

En cuanto a Grenergy, Bolsamanía se ha puesto en contacto con la empresa, que parece que también se verá afectada por las medidas del Gobierno. De momento, no ha hecho declaraciones.